La peculiar cláusula que busca incluir el Real Madrid en la cesión de Endrick al Lyon

El Real Madrid y el Olympique Lyon se encuentran en la fase final de negociación por la cesión de Endrick, acuerdo que avanza con pasos firmes y que solo necesita de un último detalle para quedar completamente cerrado.

El club blanco pretende añadir una cláusula específica antes de firmar el documento final. Dicha condición estipula que, si Endrick no alcanza un número mínimo de titularidades, el Lyon deberá compensar económicamente al Real Madrid por no haberle garantizado protagonismo deportivo al atacante brasileño.

The agreement (not signed yet) between Real Madrid and Olympique Lyon for Endrick will include a clause whereby OL will have to compensate Madrid if the Brazilian does not start a specific number of games



La cifra exacta de dicha compensación aún no ha sido definida, pero ambas partes trabajan para fijarla en las próximas horas. Esta cláusula es considerada clave por la directiva madridista, que busca asegurar el desarrollo competitivo del jugador durante su estancia temporal en Francia.

Fuera de ese punto pendiente, el resto del acuerdo está prácticamente sellado. Tanto los términos entre clubes como las condiciones pactadas entre el Lyon y Endrick ya están muy avanzados y no presentan obstáculos relevantes para la operación.

Endrick ve con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en Lyon. El proyecto deportivo del club francés, la promesa de minutos y la confianza del técnico han sido factores determinantes para que el joven atacante priorice esta opción por encima de otros interesados.

Aunque existen más clubes que han sondeado su situación, el delantero brasileño mantiene su decisión: su prioridad absoluta es el Lyon, convencido de que allí podrá tener continuidad y un entorno propicio para acelerar su crecimiento competitivo antes de regresar a Madrid.

Las próximas horas serán esenciales para definir la cláusula final que el Real Madrid exige. Una vez acordada, el documento podrá ser firmado, dejando lista una de las cesiones más llamativas del mercado de invierno.

La operación es vista como beneficiosa para todas las partes: el Madrid garantiza desarrollo, el Lyon suma talento de élite y Endrick obtiene los minutos que no ha podido encontrar en España. Solo un detalle separa al brasileño de su nuevo destino temporal.