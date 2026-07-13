La peculiar petición de la selección de Argentina para las semifinales contra Inglaterra

El Mundial 2026 se ha ido rápido, pero nos regaló grandes partidos que se mantendrán por siempre en la memoria de los aficionados. Después de ver a 48 selecciones en el certamen buscando levantar el título, solamente quedan cuatro: España, Inglaterra, Argentina e Inglaterra.

¡¡EXCESO DE AUURA!! 😳💎



Asegura el periodista argentino Gastón Edul que, la AFA 𝗛𝗔𝗕𝗥𝗜́𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔𝗗𝗢 a la FIFA jugar ante los ingleses con la camiseta de 𝗩𝗜𝗦𝗜𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 (la azul).



Muchas personas 𝗔𝗗𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗔𝗡 esta decisión porque en el Mundial de 1986,… pic.twitter.com/PVMtWmqSGm — Zona Concacaf (@ZConcacaf) July 13, 2026

En una de las semifinales tendremos a La Albiceleste contra El Equipo de la Rosa, un enfrentamiento especial para ambas naciones, recordando aquel encuentro del Mundial México 1986, correspondiente a los cuartos de final, donde los sudamericanos salieron vencedores 2-1 con un doblete de Diego Armando Maradona, justamente, con dos de sus icónicos tantos, la polémica ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’, aquel donde burló a un gran número de rivales desde antes del mediocampo incluido el portero.



Y ahora, como si se tratara de una cábala para poder buscar la gran final, la tricampeona habría mandado una solicitud a la FIFA, jugar con el jersey azul obscuro, como aquella vez que salieron vencedores en el Estadio Azteca bajo el mando del estratega Carlos Bilardo. La solicitud es motivada por la intención de vestir la casaca alternativa como homenaje a uno de los partidos más emblemáticos en la historia de las Copas del Mundo. De hecho, apenas contra Suiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pidió al máximo régimen del fútbol portar un brazalete negó por el fallecimiento de Antonio Rattín, símbolo del balompié argentino, lo cual fue avalado. Ahora solamente falta ver si la escuadra de Lionel Scaloni recibirá el visto bueno.



Del mismo modo, en Francia 1998, La Albiceleste chocó contra Los Tres Leones en los octavos de final, empatando 2-2, teniendo que irse a la prórroga y finalmente, a la tanda de penales, saliendo vencedora por 4-3. En dicha ocasión, el equipo de la CONMEBOL también portó el jersey alternativo color azul, siendo estas las únicas dos veces que han vencido a los ingleses en la Copa del Mundo porque las otras tres ocasiones se han inclinado del lado de los europeos. Eso sí, esta será la primera vez que se midan en unas semifinales, ya que las pasadas veces fueron en la Fase de Grupos, en octavos y cuartos de final.

Será el SEXTO ENFRENTAMIENTO entre #Argentina e #Inglaterra por Mundiales:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1962 (cuartos): Inglaterra 3-1 Argentina

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1966 (cuartos): Inglaterra 1-0 Argentina

🇦🇷 1986 (cuartos): Argentina 2-1 Inglaterra

🇦🇷 1998 (octavos): Argentina 2 (4)-(3) 2 Inglaterra

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2002 (fase de… pic.twitter.com/oVSwa8OuEI — Histoporte (@histoporte_) July 12, 2026

Por último, se debe hacer hincapié que el enfrentamiento entre ambos combinados en 1986 tiene un significado especial para los argentinos, ya que cuatro años antes se llevó a cabo la Guerra de Malvinas de 1982, con el Reino Unido ganando las Islas Malvinas que estaban bajo el poder de Argentina, teniendo un fuerte impacto político social en ambas naciones.