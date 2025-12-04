La peor selección de cada uno de los Mundiales desde 1930 hasta 2022

Después de la celebración de cada Mundial, la FIFA anuncia el ranking de cada uno de los equipos, tomando en cuenta los puntos, diferencia de goles y otros parámetros estadísticos que dan para analizar cuál es el peor equipo de todo el campeonato.

México es el equipo con más derrotas en los Mundiales, con 16 participaciones en las Copas del Mundo y 27 derrotas en esos tornos, sin poder levantar el prestigioso trofeo.

En la pasada edición del 2022, el organizador, Qatar, se quedó con el lugar que nadie quiere, siendo el peor equipo del torneo, con tres derrotas y 7 goles en contra con apenas uno a favor.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos los peores equipos de cada una de las ediciones del Mundial que s ehan disputado desde su inicio hasta la última edición de 2022.

1. 1930: México

La primera Copa del Mundo se disputó en el Estadio Centenario de Uruguay | Anadolu/GettyImages

En la primera edición de la Copa del Mundo, organizada en Uruguay, específicamente en Montevideo, la selección de México quedó ubicada en la última posición, con tres derrotas en tres encuentros. El "Tri" cayó 4-1 contra Francia, 3-0 contra Chile y 6-3 contra Argentina, para un balance de 0 puntos , con cuatro goles anotados y 13 recibidos.

2. 1934: Estados Unidos

Italia ganó la Copa del Mundo de 1934 | Keystone/GettyImages

El fútbol todavía no era un deporte muy practicado en los Estados Unidos, una nación que vivía muy intensamente el beisbol por aquellos tiempos. Aún así participaron en la Copa del Mundo de 1934 y quedaron en el último lugar de ese campeonato. Jugó un solo partido en el formato de eliminación directa e Italia, el campeón y organizador, le metió un 7-1.

3. 1938: Indonesia

El Mundial de 1938 se llevó a cabo en Francia | Keystone/GettyImages

En la edición que organizó Francia en 1938, Indonesia, en esa época conocida como Indias Orientales Neerlandesas, quedó en el último lugar, entre 15 participantes. En su único partido cayó 6-0 ante Hungría, en los octavos de final. El campeonato era jugado a partido de eliminación directa.

4. 1950: Bolivia

Uruguay venció 8-0 a Bolivia en su único partido en la Copa | -/GettyImages

Bolivia podría volver a la Copa del Mundo en el 2026, después de estar ausente en la cita desde 1994. Pero su primera participación fue en la cita de 1950, que organizó Brasil, y que terminó en el título de Uruguay. Los del altiplano quedaron en el último lugar de esa edición, al perder su único partido 8-0 precisamente ante los campeones charrúas.

5. 1945: Corea del Sur

Balón oficial de la Copa del Mundo Suiza 1954 | Peter Pesti/GettyImages

El fútbol en Corea del Sur se hizo tradicional mucho después de su fatídica participación en 1954, cuando terminaron de últimos en la Copa del Mundo que fue organizada por Suiza. Los asiáticos quedaron en la última posición, en un torneo que participaron 16 naciones. Perdieron 9-0 contra Hungría y 7-0 contra Turquía en sus únicas dos presentaciones.

6. 1958: México

Brasil consiguió el título en 1958 | STAFF/GettyImages

México volvió a ocupar la última posición del campeonato, siendo un equipo todavía muy endeble, sobre todo en defensa. Anotaron un gol y recibieron 8, en tres partidos, con saldo de dos derrotas y un empate. El conjunto azteca cayó 3-0 contra Suecia, empató 1-1 con Gales y perdió 4-0 contra Hungría.



7. 1962: Suiza

Alemania venció a Suiza 2-1 en esa edición | STAFF/GettyImages

Suiza terminó en el último lugar de la Copa del Mundo de 1962, después de haber sido organizadora del torneo de cuatro años antes. Anotaron 2 goles y recibieron 8 en las tres derrotas que sufrieron. En esa edición que albergó Chile, los suizos perdieron 3-1 contra Chile, 1-2 contra Alemania Occidental y 3-0 contra Italia.

8. 1966: Suiza

Suiza apenas anotó un gol en tres presentaciones | Central Press/GettyImages

Suiza volvió al puesto que nadie quiere estar en 1966, mostrando un equipo muy frágil, en una época en la que las potencias europeas y Brasil dominaban el fútbol mundial. Perdieron 3-0 contra Alemania Occidental, 2-1 contra Estados Unidos y 2-0 contra Argentina.

9. 1970: El Salvador

El Estadio Azteca fue sede de la Copa del Mundo de 1970 | Hector Vivas/GettyImages

México fue el organizador de un torneo que se llevó Brasil, en lo más alto del Estadio Azteca, con un Pelé pletórico. Pero en lo más bajo de la tabla, apareció El Salvador, con un saldo de tres derrotas, sin goles anotados y con 9 tantos recibidos. Perdieron 3-0 contra Bélgica, 4-0 contra México y 2-0 contra la URSS.

10. 1974: República Democrática del Congo

Goalkeeper Muamba Kazadi from Zaire (C) punches th | STAFF/GettyImages

En la edición de 1974, el país africano quedó en la última posición del torneo, cuando todavía el fútbol de ese continente era muy amateur. No anotaron y recibieron 14 goles, en el Mundial organizado por Alemania Occidental. Cayeron 2-0 contra Escocia, 3-0 contra Brasil y 9-0 contra Yugoslavia (la mayor goleada del torneo).

11. 1978: México

Hugo Sánchez era la gran figura de México en ese torneo | Getty Images/GettyImages

En el 78, fue la tercera ocasión en la que México quedaba en el último lugar del torneo. Fue la octava participación del país azteca en este torneo, que formó parte del Grupo B, junto con Alemania Federal, Polonia y Túnez. Esta es su peor participación en un mundial masculino. Tuvo su peor derrota en toda la historia de los mundiales contra Alemania Federal por 0-6.

12. 1982: El Salvador

Italia consiguió el título en la edición de 1982 | Image Photo Agency/GettyImages

En la edición de 1982, que albergó España, el último de la lista fue El Salvador. El país centroamericano quedó en la posición 24, cuando para ese entonces ese era el número de clasificados para la Copa del Mundo. Los salvadoreños sufrieron la mayor goleada de la historia de los Mundiales (10-1 contra Hungría). También perdieron 1-0 contra Bélgica y 2-0 contra Argentina. Anotaron un solo gol y recibieron 13.

13. 1986: Canadá

Maradona y Argentina consiguieron el título en 1986 | El Grafico/GettyImages

Los canadienses no son un país muy tradicional en el fútbol, pero en el 2026 serán anfitriones de la máxima competencia del balompié. En el 86, en la edición que se disputó en México y que ganó Argentina, quedaron en la última posición, con una notoria falta de tradición. Quedaron ubicados en el puesto 24, tras haber perdido 1-0 contra Francia, 2-0 contra Hungría y 2-0 contra la URSS.

14. 1990: Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos se despidió sin puntos | NADER DEL RIO/GettyImages

En el Mundial organizado por Italia, Emiratos Árabes Unidos se ubicó en el último puesto, siendo un equipo realmente con poco brillo y con muchas lagunas defensivas. En tres compromisos, tres derrotas. Perdieron 2-0 contra Colombia, 5-1 contra Alemania Occidental y 4-1 contra Yugoslavia.

15. 1994: Grecia

Grecia no anotó goles en el Mundial de 1994 | Jerome Prevost/GettyImages

Grecia es uno de esos equipos que no anotó goles en su participación en Copas del Mundo. Fue en la edición de 1994, cuando Estados Unidos recibió el torneo por primera vez. Los europeos cedieron 4-0 contra Argentina, 4-0 contra Bulgaria y 2-0 contra Nigeria. Fue una gran decepción para la fiel fanaticada griega.

16. 1998: Estados Unidos

Cobi Jones era parte del equipo norteamericano en Francia 1998 | Simon M Bruty/GettyImages

Esta es quizás la mayor decepción en Copas del Mundo para el conjunto norteamericano, ya que tenían un equipo como para competir en la edición que organizó y ganó Francia. Los estadounidenses perdieron 2-0 contra Alemania, 2-1 contra Irán y 1-0 contra Yugoslavia.

17. 2022: Arabia Saudí

Al Hasan Al Yami era parte del equipo de Arabia Saudita | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Arabia Saudita fue el peor equipo de la justa del 2002, que fue la primera Copa del Mundo organizada por dos países, con Corea y Japón como anfitriones. Perdieron sus tres compromisos y no mostraron grandes dotes, en un torneo que fue dominado, de principio a fin, por la selección de Brasil, que terminó venciendo a Alemania 3-0 en la final.

18. 2006: Serbia y Montenegro

Danijel Ljuboja era parte del equipo de Serbia y Montenegro en 2006 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

En el Mundial organizado por Alemania, en el 2006, Serbia y Montenegro terminó como el equipo menos vistoso y también como el último lugar en el ranking de los equipos participantes. Ocuparon la posición 32, después de perder 0-1 contra Países Bajos, sufrir una goleada 6-0 contra Argentina y ceder 2-3 contra Costa de Marfil.

19. 2010: Corea del Norte

Corea apenas anotó un gol y fue ante Brasil | Stuart Franklin/GettyImages

En la edición de 2010, organizada por Sudáfrica, la selección de Corea del Norte terminó en el último lugar, algo que fue objeto de muchas críticas en su país. Apenas anotaron un gol y recibieron 12. El seleccionado coreano perdió 2-1 contra Brasil, 7-0 contra Portugal y 3-0 contra Costa de Marfil.

20. 2014: Camerún

Samuel Etoo jugó la Copa del Mundo de 2014 | Jamie McDonald/GettyImages

A pesar de la gran eliminatoria que vivieron para estar en la cita de Brasil 2014, la selección de Camerún se ubicó en el puesto 32 del torneo, algo que no estaba en los planes de nadie. Tres partidos y tres reveses para los cameruneses. Perdieron 1-0 contra México, 4-0 contra Croacia y 4-1 contra Brasil.

21. 2018: Panamá

Panamá no pudo sumar puntos en su primer Mundial | DIMITAR DILKOFF/GettyImages

Panamá por primera vez fue a una Copa del Mundo en 2018 y se despidieron de la cita mundialista por la puerta de atrás, después de perder sus tres compromisos y terminar en la posición 32. Anotaron 2 goles y recibieron 11 en tres partidos. Los canaleños perdieron 3-0 contra Bélgica, 6-1 contra Inglaterra y 2-1 contra Túnez.

22. 2022: Qatar

Catar no sumó puntos en la Copa del Mundo que organizaron | Robert Cianflone/GettyImages

Fue la primera vez que un anfitrión quedó en el último lugar del torneo. Además, era su primera participación. Qatar no pudo conocer la victoria, ni siquiera un empate. Perdieron 0-2 contra Ecuador, 1-3 contra Senegal y 0-2 contra Países Bajos. Solo anotaron un gol y recibieron 7.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026