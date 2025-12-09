La picante respuesta de Garnacho cuando le preguntaron si se arrepiente de su salida del Manchester United

Alejandro Garnacho insistió en que no se arrepiente de su salida del Manchester United y describió su traspaso al Chelsea este verano como un "paso adelante".

Tras unirse a la cantera del United procedente del Atlético de Madrid en 2020, Garnacho parecía destinado a convertirse en una superestrella en Old Trafford. Disputó 144 partidos con el primer equipo de los Red Devils, anotando 26 goles y dando 22 asistencias.

Sin embargo, su etapa bajo el mando de Ruben Amorim en el Unied pronto se deterioró. Fue descartado de la convocatoria para un derbi de Manchester junto a Marcus Rashford en diciembre de 2024 y, tras ganarse su regreso al equipo, vio su etapa terminar en frustración al enfrentarse públicamente al técnico por su ausencia en la alineación titular de la final de la Europa League.

Meses después, Garnacho fichó por el Chelsea por 40 millones de libras (53,3 millones de dólares), y no tuvo reparos en restarle importancia a las circunstancias de su salida de Old Trafford.

“No”, fue la contundente respuesta de Garnacho cuando le preguntaron si se arrepentía de dejar el United. El internacional argentino repitió la misma respuesta para confirmar que no le apenaba su marcha.

Garnacho: “El Chelsea da un paso adelante”

Alejandro Garnacho tiene una buena relación con Enzo Maresca | Julian Finney/GettyImages

Garnacho ha tenido un comienzo irregular en el Chelsea. Seis de sus nueve partidos en la Premier League han sido como titular, con un gol y dos asistencias para el jugador de 21 años de edad.

Si bien las estadísticas no son evidentes, Garnacho rápidamente reconoció la contribución del entrenador de los Blues, Enzo Maresca, a su mejor juego en general, confirmando que se siente más feliz con un entrenador cuya confianza en sus habilidades es evidente.

“Hablé con [Maresca] antes de incorporarme y me lo explicó todo”, dijo Garnacho. “Ahora que trabajamos juntos creo que lo estamos haciendo bien, vamos a mejorar con el tiempo; son sólo tres meses. Él confía en mí”.

“Así que eso es lo más importante: tenemos confianza y vamos a mejorar. Lo más importante es la confianza. Habla conmigo todas las semanas y creo que vamos a mejorar, tanto yo como jugador como el equipo en su conjunto, con el tiempo. Empezamos la temporada hace tres meses, así que hay confianza entre entrenador y jugador”.

“A veces en la vida hay que cambiar cosas para, quizás, dar un paso adelante o mejorar como jugador. Era el momento adecuado, y también el club adecuado, así que fue una decisión fácil”, puntualizó.

