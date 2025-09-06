La posible alineación de Alemania para enfrentarse a Irlanda del Norte en la clasificación al Mundial 2026

Alemania sorprendió al mundo perdiendo en su debut frente a Eslovaquia y quedó al fondo del grupo de Eliminatorias que comparte con dicho país, Luxemburgo e Irlanda del Norte, su próximo rival. Para empezar a dar vuelta la historia, el duelo venidero será crucial.

La posible alineación de Alemania

POR: Oliver Baumann - Es un arquero confiable, de buenos reflejos y posicionalmente sólido, más orientado a la seguridad y la regularidad que a las atajadas espectaculares. Es muy ágil en espacios cortos, con buena capacidad para reaccionar en tiros cercanos y desviados.

LI: Maximilian Mittelstadt - Le gusta acompañar las jugadas por banda, llegar al fondo y lanzar centros. Tiene buena zancada y aprovecha su recorrido para dar amplitud. Posee un control limpio y una zurda precisa, tanto para centros como para pases filtrados hacia el interior.

DFC: Jonathan Tah - El zaguero del Bayern Múnich es corpulento, muy difícil de superar en duelos individuales y con gran potencia en los choques. Tiene buen pie para iniciar la jugada, acostumbrado a participar en la construcción de equipos que buscan salir limpio desde atrás.

DFC: Antonio Rüdiger - Es un central dominante, muy físico y rápido, que combina agresividad con capacidad correctora, ideal para defensas que se exponen y necesitan un zaguero que gane duelos y cierre espacios a lo grande.

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

LD: Nnamdi Collins - A pesar de ser central, tiene una zancada larga y mucha rapidez para corregir en espacios abiertos, algo poco común en jugadores de su talla. Fuerte en el mano a mano, usa bien su cuerpo y no suele dejarse superar fácilmente.

MC: Angelo Stiller - Es un mediocentro de corte cerebral, que se siente cómodo como “5” posicional, dando equilibrio y orden al equipo. Tiene gran visión de juego y precisión en el pase, tanto en corto para dar continuidad como en cambios de orientación.

MC: Joshua Kimmich - Puede rendir como mediocentro, interior o incluso lateral derecho, siempre con un alto nivel de disciplina táctica. Es el cerebro del Bayern Múnich y de Alemania, con gran visión de campo, precisión en los pases cortos y largos, y capacidad para controlar el ritmo del partido.

EI: Florian Wirtz - Es un mediapunta con gran capacidad para inventar jugadas, ver pases entre líneas y desequilibrar en espacios reducidos. Tiene una gran técnica en carrera, llevando la pelota pegada al pie y rompiendo líneas con facilidad.

MCO: Leon Goretzka - Es un box-to-box de gran zancada, fuerte en los duelos y con capacidad para cubrir mucho terreno. Tiene instinto ofensivo, suele aparecer desde segunda línea y es peligroso en el juego aéreo y en remates desde fuera del área.

ED: Serge Gnabry - Es muy rápido en los primeros metros, ideal para romper defensas con cambios de ritmo. Tiene muy buena pegada, capaz de marcar desde fuera del área o llegar con precisión dentro de ella; suele aportar muchos goles desde la banda.

DC: Nick Woltemade - Con una estatura de 1,98 m, Woltemade combina su presencia física con una sorprendente agilidad y técnica. Es conocido por su capacidad para desmarcarse, su habilidad en el juego aéreo y su versatilidad para jugar tanto como delantero centro como mediapunta.

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Lars Baron/GettyImages

Así se vería la alineación de Alemania (4-3-2-1)

Portero: Oliver Baumann

Defensores: Maximilian Mittelstadt, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nnamdi Collins

Mediocampistas: Angelo Stiller, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Florian Wirtz, Leon Goretzka, Serge Gnabry

Delanteros: Nick Woltemade

Así se vería la alineación de Irlanda del Norte (3-4-3)

Portero: Bailey Peacock-Farrell

Defensas: Eoin Toal, Paddy McNair, Trai Hume

Mediocampistas: Justin Devenny, Shea Charles, Ali McCann, Conor Bradley

Delanteros: Isaac Price, Ethan Galbraith y Jamie Reid.