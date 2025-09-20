La posible alineación del Atlético Madrid para enfrentarse vs Mallorca en la jornada 5 de LaLiga 2025/26
La fecha cinco de LaLiga tiene todo listo para comenzar con partidos que prometen muchas emociones. Ese es el caso del Atlético Madrid, que está necesitado de sumar de a tres para meterse en la pelea de los primeros puestos, pero deberá enfentarse a un Mallorca que se encuentra anteúltimo, con ganas de luchar.
A continuación dejamos la posible alineación del partido.
La posible alineación del Atlético Madrid
POR: JAN OBLAK – El esloveno sigue siendo la muralla colchonera bajo los tres palos. Con reflejos, seguridad en el mano a mano y liderazgo en la zaga, Oblak continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo. Su experiencia y confianza son claves para dar solidez al equipo en los momentos decisivos.
LD: MARCOS LLORENTE – Reconvertido en lateral derecho, el madrileño aporta velocidad, despliegue físico y llegada en ataque. Su capacidad para recorrer toda la banda lo convierte en una pieza polivalente que Simeone aprovecha tanto en defensa como en transición ofensiva.
DFC: ROBIN LE NORMAND – El internacional español llegó para consolidar la defensa rojiblanca. Seguro en los duelos aéreos, contundente al cruce y con buena salida de balón, aporta jerarquía y equilibrio en la última línea.
DFC: CLÉMENT LENGLET – El francés busca reencontrar regularidad en el Atlético. Su experiencia en la élite, sumada a su capacidad de anticipación y lectura táctica, lo convierten en un socio confiable en el centro de la zaga.
LI: JAVI GALÁN – El lateral zurdo aporta recorrido, intensidad y profundidad por la banda izquierda. Su capacidad de ida y vuelta equilibra al equipo y da soluciones ofensivas con centros precisos desde el costado.
MC: GIULIANO SIMEONE – El hijo del Cholo se ha ganado un lugar en el mediocampo a base de sacrificio y personalidad. Con dinámica, presión constante y capacidad para romper líneas, representa el espíritu de lucha que caracteriza al Atlético.
MC: PABLO BARRIOS – Una de las grandes promesas rojiblancas, aporta frescura y calidad en la medular. Con buen pie y criterio para distribuir, Barrios ofrece alternativas en el juego interior y un futuro brillante para el equipo.
MC: CONOR GALLAGHER – El inglés es el pulmón del centro del campo. Su despliegue, intensidad en la recuperación y llegada al área rival lo convierten en un box-to-box ideal para el estilo combativo del Atlético.
EI: NICOLÁS GONZÁLEZ – El argentino suma desequilibrio, velocidad y desborde por la banda izquierda. Con capacidad para encarar en el uno contra uno, asociarse en corto y definir con ambas piernas, es un arma ofensiva que aporta variantes al ataque colchonero.
DC: GIACOMO RASPADORI – El delantero italiano ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Puede moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y definir con precisión, aportando variantes a la ofensiva rojiblanca.
DC: ANTOINE GRIEZMANN – La gran figura del Atlético y referente indiscutido. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar la diferencia en los partidos importantes lo convierten en el líder del ataque. Además de los goles, aporta experiencia, jerarquía y conexión con la afición colchonera.
Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4 -2)
Portero: Oblak
Defensas: Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán
Centrocampistas: Simeone, Barrios, Gallagher, González
Delantero: Raspadori, Griezzmann
Así se vería la alineación del Mallorca (5-3-2)
Portero: Román
Defensas: Morey, Valjent, Raillo, Kumbulla, Mojica
Centrocampistas: Darder, Morales, Torre
Delantero: Joseph, Muriqi
