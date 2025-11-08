La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Celta de Vigo

El próximo domingo 9 de noviembre, en la cancha del estadio Abanca Balaídos, el Celta de Vigo recibirá la visita del FC Barcelona, para el partido correspondiente a la jornada número 12 por LaLiga de España.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de empatar 3-3 ante el Club Brugge en la fecha número cuatro de la UEFA Champions League, por lo que seguramente intentarán recuperar la memoria futbolística con una contundente victoria ante el Celta de Vigo que les permita acortar distancias en la tabla con el líder, el Real Madrid.

La posible alineación del FC Barcelona vs Celta de Vigo

POR: WOJCIECH SZCZĘSNY – El guardameta polaco aporta seguridad bajo los tres palos. Se distingue por su buena colocación, reflejos y capacidad para anticipar los remates rivales, mostrando liderazgo y calma en el área.

LD: JULES KOUNDÉ – Defensor sólido y de gran recorrido. Combina velocidad, precisión en los centros y disciplina táctica. En defensa destaca por su anticipación y lectura del juego, mientras que en ataque ofrece apoyo constante por la banda derecha.

DFC: PAU CUBARSÍ – Central joven con madurez futbolística. Posee buena salida de balón, firmeza en los duelos y seguridad en la marca. Su serenidad y precisión al iniciar el juego lo consolidan como una pieza confiable en la zaga.

DFC: ERIC GARCÍA – Defensor técnico y ordenado. Destaca por su buena colocación, manejo de balón y capacidad para construir desde el fondo. Aporta equilibrio y solidez en las coberturas defensivas.

LI: ALEJANDRO BALDE – Lateral izquierdo con potencia, velocidad y gran despliegue físico. Combina agresividad defensiva con capacidad para incorporarse al ataque, ofreciendo amplitud y profundidad por su sector.

MCD: MARC CASADÓ – Mediocampista con perfil defensivo. Su labor principal es recuperar balones y dar equilibrio al mediocampo, aunque también participa en la salida limpia desde el fondo.

MC: FRENKIE DE JONG – Volante con excelente visión de juego. Marca el ritmo del equipo, distribuye con precisión y rompe líneas con sus conducciones. Su inteligencia táctica y control del balón son fundamentales para el equilibrio del conjunto.

MD: LAMINE YAMAL – Extremo derecho desequilibrante. Su regate, velocidad y confianza para encarar lo convierten en una amenaza constante. Aporta verticalidad y creatividad al ataque.

MCO: FERMÍN LÓPEZ – Centrocampista ofensivo con llegada y movilidad. Su visión y capacidad para conectar líneas aportan dinamismo y opciones de gol en la zona media.

MI: MARCUS RASHFORD – Atacante versátil con potencia, técnica y gol. Su velocidad y capacidad para generar espacios lo hacen un referente en el frente ofensivo.

DC: FERRÁN TORRES – Delantero con buena definición y movilidad. Puede actuar como referencia en el área o intercambiar posiciones en el frente de ataque, aportando presencia y determinación en la zona de finalización.

Así se verá la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Eric García, Jules Kounde

Centrocampistas: Marc Casadó, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford

Delantero: Ferran Torres.

Así se vería la formación del Celta de Vigo (3-4-3)

Portero: Andrei Radu

Defensas: Javi Rodríguez, Carl Starfelt y M. Alonso

Mediocampistas: Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Ilaix Moriba y Sergio Carreira

Atacantes: Ferran Jutglà, B. Iglesias y Bryan Zaragoza

