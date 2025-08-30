La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano por LaLiga 2025/26

El FC Barcelona se sigue armando de cara al inicio de la UEFA Champions League y continúa en la búsqueda del bicampeonato liguero: ya ganó sus primeros dos partidos, y ahora le tocará el turno al Rayo Vallecano de intentar parar a la máquina de Hansi Flick.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: Joan García - El joven guardameta ha sido una de las grandes novedades en esta pretemporada. Joan García se perfila como una opción de futuro para la portería del Barça gracias a su serenidad bajo palos, su buen juego con los pies y su capacidad de reacción.

LI: Alejandro Baldé - El lateral izquierdo continúa siendo una pieza clave en el esquema blaugrana. Balde aporta profundidad, velocidad y desborde por su banda, además de una creciente solidez defensiva. Su presencia es sinónimo de dinamismo en el juego exterior del Barça, y se espera que sea uno de los protagonistas del encuentro.

DFC: Pau Cubarsí - Ya es un fijo en el once. Serenidad impropia de su edad, buen desplazamiento en largo y lectura táctica sobresaliente.

DFC: Ronald Araújo - El líder de la defensa azulgrana. Araújo es sinónimo de jerarquía, fortaleza física y liderazgo. Su presencia ante el Como será fundamental para contener cualquier intento ofensivo del rival, además de aportar peligro en las jugadas a balón parado.

LD: Eric Garcia - Es un defensor de perfil técnico, fiable en la salida de balón y con buena lectura táctica, aunque con limitaciones físicas que lo hacen más apto para equipos que dominen la posesión y jueguen con la defensa adelantada.

MC: Pedri - El cerebro creativo. Su visión de juego, control y precisión en el pase hacen que el ritmo del equipo pase por sus botas.

MC: Marc Casadó - Formado en La Masía, es un mediocentro defensivo de perfil muy táctico y disciplinado. Es un jugador que sostiene al equipo desde lo táctico y lo defensivo, más enfocado en dar equilibrio y solidez que en brillar con la pelota.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

EI: Marcus Rashford - Es un extremo izquierdo vertical, desequilibrante y con gol, que potencia su juego en contextos de transiciones rápidas y espacios abiertos más que en ataques posicionales. Fue el gran refuerzo para esta temporada.

MCO: Raphinha - El extremo brasileño parte desde la derecha con la misión de desequilibrar, generar espacios y buscar el remate o la asistencia. Raphinha aporta verticalidad, regate y un potente disparo que puede ser determinante en esta temporada.

ED: Lamine Yamal - El joven prodigio del fútbol mundial vuelve a asumir un rol protagonista. Lamine Yamal, con su habilidad en el uno contra uno, velocidad y desparpajo, será una de las armas principales del Barça para romper la defensa del Rayo Vallecano desde el sector izquierdo.

DC: Ferrán Torres - Ante la ausencia de Lewandowski, Torres sería quien ocupe la posición de centrodelantero. Viene de marcarle al Levante.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Así se vería la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García

Mediocampistas: Pedri, Marc Casadó

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Raphinha, Lamine Yamal

Delantero: Ferrán Torres

Así se vería la alineación del Rayo Vallecano (4-4-1-1)

Portero: Augusto Batalla

Defensas: Pep Chavarría, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Andrei Ratiu

Mediocampistas: Álvaro García, Unai López, Pathé Ciss, Isi Palazón

Volante ofensivo: Pedro Díaz

Delantero: Jorge De Frutos