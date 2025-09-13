La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse vs Valencia en la jornada 4 de LaLiga 2025/26

El FC Barcelona no arrancó la temporada 2025-26 de LaLiga como se esperaba. El equipo aún no es ese que supo consolidarse entre los cuatro mejores de Europa meses atrás, y le está costando ante rivales que -por jerarquía de nombres- debería imponerse.

Ante esta situación, y pensando en lo que será el encuentro frente al Valencia por la cuarta jornada, a continuación dejamos cómo sería la posible alineación que utilizará Hansi Flick.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: JOAN GARCÍA – El joven arquero blaugrana asume la responsabilidad de custodiar el arco tras la salida de Ter Stegen por lesión, e imponerse futbolísticamente ante Szczęsny. García aporta frescura, seguridad en el juego aéreo y una buena capacidad con los pies, virtudes que lo convierten en una apuesta de presente y futuro.

LD: JULES KOUNDÉ – El francés es garantía de solidez en el costado derecho. Con buena lectura defensiva y potencia física, Koundé aporta equilibrio entre la marca y la salida desde atrás, siendo una pieza de confianza para el entrenador.

DFC: ERIC GARCÍA – De vuelta al once, el central aporta orden táctico y claridad en la salida de balón. Su serenidad en la marca y capacidad para anticipar le dan al Barça una alternativa fiable en la zaga.

DFC: ANDREAS CHRISTENSEN – El danés es el líder silencioso de la defensa. Seguro en el juego aéreo y firme en los duelos individuales, Christensen ofrece experiencia y consistencia en la línea de fondo.

LI: ALEJANDRO BALDE – Con su explosividad y recorrido por la banda izquierda, Balde es clave para darle profundidad al equipo. Su velocidad lo convierte en un arma tanto para cerrar en defensa como para sorprender en ataque.

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

MC: FRENKIE DE JONG – El neerlandés es el motor del mediocampo. Su capacidad de conducción, visión de juego y criterio para distribuir le permiten al Barcelona dominar los tiempos del partido. Además, aporta sacrificio defensivo para recuperar balones en zona peligrosa.

MC: PEDRI – El talento canario es el cerebro del equipo. Su creatividad, precisión en los pases y lectura de juego hacen que sea indispensable para conectar con los atacantes y generar ocasiones. Pedri es, sin duda, la brújula del Barça.

ED: LAMINE YAMAL – Con apenas 18 años, el extremo derecho se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol mundial. Regate, desparpajo y capacidad para romper defensas hacen de Lamine un factor desequilibrante cada vez que encara.

MCO: DANI OLMO – La incorporación del internacional español suma polivalencia y calidad en la mediapunta. Olmo combina sacrificio en la presión alta con llegada al área, además de ser un recurso clave en los tiros de media distancia.

EI: RAPHINHA – El brasileño aporta velocidad, intensidad y gol por la banda izquierda. Con gran capacidad de desborde y buena pegada, es una de las cartas ofensivas más confiables del equipo.

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

DC: FERRAN TORRES – El delantero valenciano atraviesa un momento de reivindicación. Su movilidad constante, olfato de gol y versatilidad le permiten ser una amenaza en el área rival, aportando además trabajo sin balón para abrir espacios a sus compañeros.

Así se vería la alineación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: García

Defensas: Kounde, Eric Garcia, Christensen, Balde

Centrocampistas: De jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha

Delantero: Torres

Así se vería la alineación del Valencia (4-2 - 3-1)

Portero: Agirrezabala

Defensas: Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Vázquez

Centrocampistas: Guerra, Santamaría, Rioja, López, Danjuma

Delantero: Duro