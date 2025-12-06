La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo
El Real Madrid llega a la jornada 16 con impulso renovado. A pesar de las lesiones que han marcado su temporada, el equipo viene de un sólido 3-0 ante el Athletic y mantiene el pulso en lo alto de la tabla. Suman 36 puntos, apenas uno por debajo del líder Barcelona. La presión es constante, pero el rendimiento reciente sostiene la confianza.
Del otro lado aparece un Celta irregular, ubicado en el duodécimo lugar con 16 puntos. Perdió 1-0 ante el Espanyol en LaLiga, aunque logró avanzar por penales en la Copa del Rey, un respiro que buscará trasladar a este duelo.
Si quieres entender cómo podrían plantarse ambos equipos, aquí puedes revisar las posibles alineaciones para un partido que promete intensidad desde el primer minuto.
La posible alineación del Real Madrid
Portero: Andriy Lunin – Guardameta de reflejos ágiles y gran serenidad. Su capacidad para reaccionar rápido en jugadas cerradas le da estabilidad al arco.
LD: Raúl Asensio – Lateral disciplinado, con buena lectura defensiva y salida clara. Aporta orden y fiabilidad en su sector.
DFC: Antonio Rüdiger – Central intenso, físico y dominante en el duelo. Su agresividad controlada lo convierte en un referente de la zaga.
DFC: Ferland Mendy – Defensor sólido, difícil de superar en el uno contra uno y con potencia para corregir a campo abierto.
LI: Álvaro Carreras – Lateral profundo y dinámico. Su velocidad y capacidad para proyectarse generan amplitud constante.
MC: Federico Valverde – Mediocampista versátil, de gran recorrido y presión inteligente. Aporta ritmo y equilibrio en cualquier función.
MC: Arda Güler – Creativo nato. Su visión, regate y toque preciso le permiten conectar líneas y romper defensas cerradas.
MC: Aurélien Tchouaméni – Especialista en recuperación y control. Su físico dominante y criterio en la distribución sostienen al mediocampo.
MC: Jude Bellingham – Mediocampista completo, con llegada, lectura táctica y capacidad para influir en cada zona del campo.
DC: Kylian Mbappé – Delantero explosivo y letal. Su velocidad, potencia y definición lo vuelven una amenaza constante.
DC: Vinícius Júnior – Atacante desequilibrante, con regate eléctrico y cambio de ritmo. Genera peligro en cada uno contra uno.
Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)
Portero: Andriy Lunin
Defensas: Raún Asensio, Rudiger, Ferland Mendy, Álvaro Carreras
Centrocampistas: Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham
Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Así se vería la formación del Celta de Vigo (3-4-3)
Portero: Andrei Radu
Defensas: Javi Rodríguez, Carl Starfelt y M. Alonso
Mediocampistas: Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Ilaix Moriba y Sergio Carreira
Atacantes: Ferran Jutglà, B. Iglesias y Bryan Zaragoza
