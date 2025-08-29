La posible alineación del Real Madrid vs RCD Mallorca por la jornada 3 de La Liga 2025/26

El Real Madrid inició su camino en LaLiga con el pie derecho y buscará este sábado sumar de a tres nuevamente, esta vez jugando en casa frente al RCD Mallorca.

La posible alineación del Real Madrid

POR: THIBAUT COURTOIS – El guardameta belga vuelve a ser la referencia en la portería tras dejar atrás una temporada marcada por las lesiones. Courtois es uno de los mejores arqueros del mundo, con una envergadura privilegiada, reflejos impresionantes y una capacidad única para aparecer en los momentos decisivos. Su seguridad bajo palos será vital para dar confianza al resto del equipo.

LD: DANI CARVAJAL – El experimentado lateral por derecha regresa tras una dura lesión de rodilla y tendrá que competir por la titularidad con Trent Alexander-Arnold, uno de los fichajes de este mercado. Es intenso en la marca, rápido al achicar espacios y sólido en los duelos individuales. Suele anticipar bien y tiene gran capacidad para recuperar tras pérdida gracias a su velocidad y agresividad.

DFC: ANTONIO RÜDIGER – El alemán es el principal pilar de la defensa cuando está sano físicamente. Cuenta con firmeza, voz de mando y un excelente juego aéreo.

DFC: DEAN HUIJSEN – El joven central neerlandés ha sido una de las grandes apuestas de futuro del club blanco. Con apenas 19 años, Huijsen ya demuestra una madurez impropia de su edad, destacando por su buena salida de balón y su seguridad defensiva.

LI: ÁLVARO CARRERAS – Otro de los refuerzos jóvenes que empieza a ganarse un lugar en el equipo. Carreras aporta frescura y energía en el lateral izquierdo, con gran capacidad de recorrido y solvencia defensiva. Su presencia permitirá equilibrar el juego ofensivo del equipo con Vinicius por la banda izquierda.

MCD: FEDE VALVERDE – El uruguayo es sinónimo de intensidad, despliegue físico y polivalencia. Valverde puede cumplir múltiples funciones en el centro del campo, desde la recuperación hasta la llegada al área rival. Su potencia en la conducción y su sacrificio defensivo le hacen indispensable en el esquema de Xabi Alonso.

Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MCD: AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – El francés se erige como el ancla del mediocampo blanco. Tchouaméni destaca por su fuerza física, capacidad para recuperar balones y su criterio en la distribución. Será el encargado de dar equilibrio al equipo, protegiendo la defensa y liberando a sus compañeros más ofensivos

MD: RODRYGO – Suele partir como extremo derecho o izquierdo, aunque también puede jugar de segundo punta. Le gusta moverse por todo el frente de ataque. Destaca por su regate corto, control orientado y gran manejo en espacios reducidos. No es tan explosivo como Vinícius, pero es más fino en la conducción.

MCO: ARDA GÜLER – La joya turca afronta su primera temporada completa con el Real Madrid como uno de los grandes atractivos. Güler destaca por su calidad técnica, visión de juego y un golpeo exquisito desde media distancia. Su rol será el de aportar creatividad y talento en la medular, generando ocasiones para los atacantes.

MI: FRANCO MASTANTUONO – Con una técnica individual envidiable, el joven argentino de 18 años se ha acoplado a la perfección al plantel de Xabi Alonso. Debutó frente a Osasuna y jugó como titular por primera vez ante el Real Oviedo.

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

DC: KYLIAN MBAPPÉ – La gran estrella del Real Madrid. Mbappé inició en esta edición de LaLiga como delantero centro, aportando velocidad, instinto goleador y una capacidad descomunal para decidir partidos.

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde

Volantes ofensivos: Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono

Delantero: Kylian Mbappe

Así se vería la alineación del RCD Mallorca (4-2-3-1)

RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

Portero: Leo Román

Defensas: Johan Mojica, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Mateu Morey

Mediocampistas: Omar Mascarell, Antonio Sánchez

Volantes ofensivos: Sergi Darder, Pablo Torre, Takuma Asano

Delantero: Mateo Joseph

