La posible alineación titular de Alemania para enfrentar a Grecia

El debut de Alemania en la Nations League fue prometedor, pero no perfecto. El empate contra Países Bajos dejó mucho por trabajar, sobre todo porque llegó sobre el final luego de mantener la ventaja durante casi todo el partido. De todas formas, la competencia sigue y la fecha 2 será este domingo contra Grecia, en Augsburgo.

La idea del once titular no variaría demasiado respecto a la que planteó el DT el jueves contra los neerlandeses, aunque Kai Havertz y Jamal Musiala son bajas obligadas por lesión.

La posible alineación de Alemania vs Grecia

Felix Nmecha, Alemania | NurPhoto/GettyImages

POR: Marc-André ter Stegen - Su regreso después de 15 meses fue muy bueno. El arquero fue uno de los protagonistas del partido contra Países Bajos gracias a sus intervenciones que evitaron una posible derrota.

LD: Philipp Treu - Debut y participación en el gol. El lateral del Friburgo fue quien empezó la jugada que terminó en el tanto de Felix Nmecha y eso llevaría a que Klopp se plantee darle otra titularidad.

DFC: Jonathan Tah - El Mundial terminó de la peor manera para el central del Bayern Múnich, con el penal que pateó por encima del travesaño ante Paraguay y costó la eliminación en dieciseisavos. Ahora ya es otra etapa y se consolida como uno de los integrantes experimentados de la defensa y la dupla estrella con Nico Schlotterbeck.

DFC: Nico Schlotterbeck - Fue uno de los encargados de darle salida a Alemania desde el fondo y de encontrar a sus compañeros con envíos largos que facilitaban la generación de situaciones de peligro.

LI: Nathaniel Brown - El jueves dio un pase brillante que, al final, Karim Adeyemi no pudo convertir y a pesar de un buen trabajo ofensivo, dejó un poco que desear en lo defensivo. De todas formas, Klopp volvería a confiar en el futbolista para darle más regularidad y proyección.

MC: Joshua Kimmich - Klopp cumplió con una de sus primeras promesas y devolvió al capitán al mediocampo. Superó a Toni Kroos en la lista de presencias de la selección y participó en la jugada del gol.

MC: Felix Nmecha - Marcó el primer gol de Alemania en el Mundial y también inauguró la cuenta de la era Klopp. El volante del Borussia Dortmund llega al duelo con Grecia con dos goles en tres fechas de la Bundesliga.

ED: Karim Adeyemi - Se quedó con el sabor amargo de errar un gol que tenía servidísimo. Esa frustración puede traducirse en más intentos de búsqueda de un tanto en el partido contra Grecia y trasladar su buen arranque en el Barcelona a la selección.

MCO: Nadiem Amiri - Titular de último minuto a raiz de la lesión de Musiala en la entrada en calor. El DT podría ponerlo en el once inicial una vez más y, ahora, con más tiempo de prepararse para estar desde el arranque.

EI: Kevin Schade - No tuvo el protagonismo que lo caracteriza en el Brentford. El extremo suma tres goles en cinco partidos de la Premier League, pero todavía tiene la deuda de mostrar esa versión explosiva con la selección. Será cuestión de animarse.

DC: Younes Ebnoutalib - Necesitó un minuto en cancha para generar su primera ocasión con Alemania. Ingresó por Havertz a la mediahora del partido del jueves y, por la extensión de la lesión del delantero del Arsenal, podría tener su estreno como titular contra los griegos.

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero: Marc-André ter Stegen

Defensas: Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Felix Nmecha

Mediapuntas: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Kevin Schade

Delantero: Younes Ebnoutalib

Así se vería la formación de Grecia (4-3-3)

Christos Tzolis, Grecia | PEDJA MILOSAVLJEVIC/GettyImages

Portero: Konstantinos Tzolakis

Defensas: Georgios Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Kostas Tsimikas

Mediocampistas: Konstantinos Karetsas, Dimitrios Kourbelis, Christos Zafeiris

Delanteros: Christos Tzolis, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis.