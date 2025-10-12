La posible alineación titular de Alemania para enfrentarse a Irlanda del Norte

La fase de clasificación para la Copa del Mundo continúa y en la Jornada 4 del Grupo A, la selección de Alemania buscará afianzar su liderato cuando visite a Irlanda del Norte, dentro de la eliminatoria de la UEFA.

El partido, programado para este lunes 13 de octubre, se presenta como un duelo clave para los germanos, que quieren dar un paso más hacia la clasificación directa.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con la confianza por las nubes después de una contundente victoria por 4-0 sobre Luxemburgo en la jornada anterior.

Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, se espera que el técnico de la Mannschaft mantenga la base del equipo que tan buen resultado le dio, buscando consolidar su sistema de juego de cara a los próximos desafíos.

Oliver Baumann on the Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alexander Hassenstein/GettyImages

La posible alineación de Alemania vs Irlanda del Norte

POR: Oliver Baumann - El veterano arquero del Hoffenheim se ha hecho con la titularidad. Su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo son fundamentales para darle confianza a una defensa que ha mantenido el arco en cero.

LD: Joshua Kimmich - Jugando como lateral, el capitán del Bayern Múnich es mucho más que un defensor. Su increíble capacidad para construir el juego desde la banda y su precisión en los centros lo convierten en el iniciador de la mayoría de los ataques.

DFC: Jonathan Tah - El pilar de la defensa del Bayer Leverkusen es la fuerza y la potencia en la zaga. Su dominio en el juego aéreo y su contundencia en el mano a mano son indispensables para la solidez del equipo.

DFC: Nico Schlotterbeck - El central del Borussia Dortmund es el complemento ideal para Tah. Aporta una gran salida de balón con su pierna zurda y una velocidad crucial para corregir a la espalda de la defensa.

LI: David Raum - Un puñal por la banda izquierda. El lateral del RB Leipzig es un especialista en llegar a línea de fondo y poner centros venenosos, siendo una de las principales armas ofensivas del equipo.

Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Pau Barrena/GettyImages

MC: Aleksandar Pavlović - La joven perla del Bayern Múnich se ha ganado un lugar como el ancla del equipo. Su inteligencia táctica para posicionarse y su limpieza para distribuir el balón le dan equilibrio a todo el sistema.

MC: Leon Goretzka - El motor del mediocampo. El jugador del Bayern Múnich es un 'box-to-box' incansable, con una impresionante capacidad para recuperar balones y una llegada potente al área rival.

ED: Florian Wirtz - El mago del Bayer Leverkusen. Partiendo desde la derecha, es el jugador con más talento y creatividad del equipo. Su visión de juego y su habilidad para filtrar pases son de clase mundial.

MCO: Serge Gnabry - Jugando con libertad detrás del punta, el atacante del Bayern Múnich es una amenaza constante. Su capacidad para moverse entre líneas y su letal remate de media distancia lo hacen impredecible.

EI: Karim Adeyemi - La velocidad y el vértigo por la banda izquierda. El extremo del Borussia Dortmund es el encargado de romper al espacio y estirar la defensa rival con su explosividad.

DC: Nick Woltemade - El joven delantero del Werder Bremen es la referencia en punta. Su altura y juego de espaldas le permiten ser un gran apoyo para sus compañeros, además de tener un gran olfato goleador dentro del área.

Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Pau Barrena/GettyImages

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero : Oliver Baumann

: Oliver Baumann Defensas : Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum

: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum Mediocampistas : Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka

: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka Mediapuntas : Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi

: Florian Wirtz, Serge Gnabry, Karim Adeyemi Delantero: Nick Woltemade

Así se vería la formación de Irlanda del Norte (3-5-2)

Basado en su última alineación, se espera que el conjunto local plantee un esquema rocoso con tres centrales y dos carrileros, buscando poblar el mediocampo para cerrar espacios y competir en cada sector del campo.

Portero : Bailey Peacock-Farrell

: Bailey Peacock-Farrell Defensas : Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume

: Paddy McNair, Daniel Ballard, Trai Hume Mediocampistas : Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley

: Jamie Devenny, Isaac Price, Shea Charles, Alistair McCann, Conor Bradley Delanteros: Jamie Reid, Ethan Galbraith

La selección de Alemania buscará una victoria que la mantenga con paso perfecto en su camino hacia la próxima Copa del Mundo.