La posible alineación titular de América para enfrentarse a Mazatlán

Este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México entre el Club América y el Mazatlán FC.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 21:00 horas (Estados Unidos), horas (México), 19:00 horas y 02:00 (España).

La posible alineación de América vs Mazatlán FC para la Jornada 11 de la Liga MX

Rodolfo Cota será titular luego de la lesión de Luis Ángel Malagón | Rodrigo Oropeza/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El experimentado guardameta mexicano tendrá la responsabilidad de tomar la titularidad de la portería en los próximos meses, luego de la reciente lesión de Luis Ángel Malagón.

LD: Aarón Mejía - El lateral lateral derecho destaca por su lectura de juego, anticipación y versatilidad en la defensa; aporta solidez y salida limpia por la banda derecha.

DFC: Israel Reyes - El polivalente defensa central es un jugador consolidado en la zaga, con buena salida de balón, fuerza en duelos aéreos y capacidad para jugar como central o lateral; pieza clave en la estructura defensiva.

DFC: Sebastián Cáceres - El central charrúa es sólido y experimentado, fuerte en el juego aéreo, anticipación y liderazgo; uno de los pilares de la defensa americanista con gran consistencia.

LI: Cristian Borja - Veterano con experiencia internacional, excelente en el ida y vuelta por banda, centros precisos y aportación ofensiva desde la izquierda; opción fiable y con recorrido.

MC: Rodrigo Dourado - El brasileño es un volante de contención fuerte físicamente, recupera balones, distribuye bien y da equilibrio; aporta experiencia y garra en el medio campo.

MC: Erick Sánchez - Es un volante dinámico, con buena recuperación, visión y llegada al área; complementa el medio con intensidad y aportación ofensiva.

ED: Alejandro Zendejas - Es uno de los jugadores más importantes y consistentes del equipo desde su llegada y destaca por su velocidad, regate, disparo y aportación ofensiva.

MCO: Raphael Veiga - El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo / enganche, zurdo creativo con visión, gol desde media distancia, asistencias y liderazgo; llamado a ser el cerebro del ataque con calidad top.

EI: Brian Rodríguez - Rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda o derecha; destaca en el regate, centros y definición; pieza clave en el ataque por velocidad.

DC: Patricio Salas - Pasó de ser la quinta opción en el ataque a titular por lesiones y rendimientos de otros delanteros. Ya ha marcado goles importantes y muestra buena asociación, duelos ganados y proyección como referente en el área. Es una de las sorpresas positivas de este torneo.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Aaron Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delanteros: Patricio Salas.

Así se vería la formación de Mazatlán (3-4-2-1)

Portero: Ricardo Rodríguez.

Defensas: Facundo Almada, Lucas Merolla, Jair Díaz.

Centrocampista: Édgar Bárcenas, Sebastián Santos, Said Godínez, Mauro Zaleta; Dudu, Josué Ovalle.

Delanteros: Brian Rubio.