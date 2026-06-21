La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Austria

Primer desafío superado, y con creces. Argentina debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 3-0 contra Argelia y un hat-trick de Lionel Messi que demostró que, a sus 39 años, está mejor que nunca. Ahora se acerca un rival que podría complicar el recorrido de los dirigidos por Lionel Scaloni. Austria también ganó su primer encuentro, contra Jordania, y buscará arrebatarles los tres puntos a los campeones del mundo para convertirse en líder del grupo.

La posible alineación de Argentina

Julian Alvarez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Argentina | Fernando Leon/ISI Photos/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - Aunque no tiene el porte de un arquero europeo debido a su altura, intimida con verlo. El Dibu es campeón del mundo y referente absoluto bajo los tres palos. Llega semirrecuperado de una fractura en la mano, pero ya jugó contra Argelia y se espera que también lo haga este lunes, aunque será un partido más exigente.

LD: Nahuel Molina - Podría ganarle la titularidad a Gonzalo Montiel, que no ingresó bien el martes. Con Molina sucede que es de los pocos laterales que entienden tan bien cuándo y cómo aparecer. En la Selección encontró un lugar donde tiene total libertad para recorrer toda la cancha e, incluso, marcar goles.

DFC: Cristian Romero - No estuvo al 100% contra Argelia, pero es un defensor que da garantías en la defensa. Cuando el Cuti está fino, Argentina tiene un plus. Se conecta bien con cualquier otro central que le pongan a la par y pone toda la garra para disputar hasta la última pelota.

DFC: Lisandro Martínez - Maneja muy bien los pases y las salidas desde el fondo. La dupla con el Cuti es letal y, a pesar de las largas rachas sin jugar por sus sucesivas lesiones, pareciera que no tuvo nada.

LI: Nicolás Tagliafico - Pasan los años y sigue teniendo el mismo nivel. Es muy inteligente para ocupar espacios y podría ser titular en lugar de Facundo Medina. Tagliafico muchas veces está infravalorado, y basta ver un solo partido con la selección para darse cuenta de la calidad que tiene el lateral. Su presencia es fundamental para asegurar el costado izquierdo de la cancha.

MC: Nicolás González - Es un favorito del DT, y lo es porque puede aparecer por la línea donde lo ubican y, un rato después, terminar como delantero o bajar a recuperar una pelota cerca de su propia área. Scaloni valora justamente eso, que es polifuncional.

MC: Enzo Fernández - Argentina tiene suerte de tener a Enzo en su plantel. Maneja los tiempos como nadie y cada vez influye más en el juego del equipo. Participa tanto ofensiva como defensivamente.

MC: Alexis Mac Allister - Es figura en el Liverpool y es figura en la selección. Hace buena dupla con Enzo en el mediocampo, y esa virtud es la que hace que las cosas funcionen. Suele tomar buenas decisiones y elevar el nivel de juego de quienes lo rodean.

MC: Rodrigo De Paul - Lo de Rodrigo De Paul es un caso muy curioso. Cuando se pone la camiseta albiceleste es otra persona, y para bien. Genera buenas asociaciones y situaciones de peligro. Contra Argelia, le metió un pase tremendo a Messi para uno de los goles.

DL: Lionel Messi - A esta altura, cualquier descripción le queda corta. A los 39 años sigue siendo el que cambia cualquier partido y ahora, con un peso menos de encima luego de conseguir la Copa del Mundo en 2022, juega distinto, pero con el mismo nivel de competitividad. Marcó un hat-trick contra Argelia, el primero de este Mundial.

DC: Julián Álvarez - No fue titular en el debut mundialista; estuvo Lautaro Martínez en su lugar, pero no terminó de encantar. El ingreso de Julián en el segundo tiempo tampoco marcó la diferencia, especialmente porque no tuvo ocasiones de gol. Sin embargo, en un partido como el de Austria, es el estilo de juego del delantero del Atlético de Madrid el que podría ser el diferencial.

Así se vería la formación de Argentina (4-2-2)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nicolás González, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul

Delantero: Lionel Messi, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Austria (4-2-3-1)

Austria | Stu Forster/GettyImages

Portero: Alexander Schlager

Defensas: Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene

Mediocampistas: Nicolas Seiwald, Xaver Schlager

Mediapuntas: Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer

Delantero: Marko Arnautovic