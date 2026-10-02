La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Burkina Faso

La casa está en orden. Argentina volvió a las canchas en un partido amistoso contra Bolivia y goleó 4-0 con tantos de Cristian Romero, Nico Paz, Lautaro Martínez y José Manuel López. La selección dirigida por Lionel Scaloni se prepara para la despedida de Lionel Messi el próximo martes y, hasta entonces, el DT aprovecha los encuentros previos para probar variantes y evaluar a futbolistas que puedan asentarse durante este proceso de renovación.

La próxima fecha va a servir para continuar con las pruebas y rearmar un grupo que quedó golpeado luego de la derrota en la final del Mundial contra España y el retiro internacional de su capitán. El siguiente examen será este sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental.

La posible alineación de Argentina vs Burkina Faso

Cristian Romero, Argentina | Luciano Bisbal/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - Fue espectador durante el partido contra Bolivia debido a que no tuvo trabajo en su área. Este sábado hay muchas chances que eso suceda otra vez, o que sea reemplazado por Gerónimo Rulli o Juan Musso para que sumen minutos.

LD: Santiago Simón - El problema de Scaloni está en los laterales y por eso estos partidos pueden servirle para hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. El jugador del Toluca si bien es naturalmente mediocampista, se desempeñó por la zaga derecha el miércoles y dejó buenas sensaciones cuando pasó al ataque.

DFC: Cristian Romero - Estrenó oficialmente la capitanía con un cabezazo a la red y una ovación en su provincia natal. Ya suma cinco goles con Argentina, todos por la misma vía, pero su principal tarea es la defensa junto a Lisandro Martínez.

DFC: Lisandro Martínez - Iniciador de jugadas nato. Se queda en el fondo cuando el Cuti se adelanta y viceversa, y por eso son una de las duplas de centrales más solidas del mundo. Con Burkina Faso puede que tengan un poco de trabajo más que contra Bolivia.

LI: Román Vega - Tuvo un debut brillante y se entendió bien con Alexis Mac Allister hacie el mediocampo. Participó en la acción previa al gol de Nico Paz y estuvo cerca de convertir. El volante del Zenit es una buena opción para el lateral izquierdo cuando Nicolás Tagliafico no está disponible.

MC: Gianluca Prestianni - El primer intento quedó a medias por lo que una segunda oportunidad podría darle más confianza. No pudo ser muy influyente contra Bolivia y fue diluyendose a lo largo del encuentro. El DT sabe lo que puede demostrar, porque se lo ve en el Benfica, pero tiene que acoplarse mejor a la Albiceleste.

MC: Alexis Mac Allister - Dejó servido el 1-0 de Lautaro y manejó la mayor parte del juego de Argentina un poco más adelantado respecto de Exequiel Palacios. Con este recambio, pasa a ser uno de los referentes del mediocampo y su presencia sirve para acomodar al resto de los volantes.

MC: Exequiel Palacios - El mejor del equipo el miércoles, lejos. El volante del Ipswich participó en la construcción del primer gol y habilitó a Paz en el segundo. Otra titularidad serviría para confirmar que no es solamente un buen momento.

MC: Nico Paz - Figura, con gol y asistencia. Es uno de los candidatos a heredar el 10 de Messi y le está haciendo honores. Se muestra en todas las jugadas y como opción de pase para abrir el juego del equipo.

DC: Julián Álvarez - Corre por todos lados, pero no puede encontrarse con el gol y eso empieza a complicarle la vida. Le sirven las pelotas en los pies, llega a los mano a mano con los defensores rivales y aun asi no puede convertir. Será cuestión de tiempo de volver a ser el Julián de siempre. Esta vez podría compartir ataque con José López.

DC: José Manuel López - Convirtió su primer gol con la selección a los 11 minutos de ingresdar. De hecho, también convirtió otro tanto que terminó anulado. Eso podría tener su recompensa el sábado y ser titular.

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Santiago Simón, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega

Mediocampistas: Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nico Paz

Delanteros: Julián Álvarez, José Manuel López

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