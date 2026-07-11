La posible alineación titular de Argentina para enfrentar a Suiza

Tras la épica remontada ante Egipto, Argentina se prepara para un nuevo exigente duelo. Este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, el campeón del mundo va por Suiza buscando meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Si bien la base del equipo será la misma que consiguió la victoria en Atlanta, el DT podría realizar dos modificaciones en el once inicial.

La posible alineación de Argentina vs Suiza

POR - Emiliano Martínez: El mismo Dibu admitió "sentirse en deuda" con el equipo. A diferencia de Qatar 2022, hasta el momento no se vio a aquel arquero que aparecía cuando el equipo más lo necesitaba. ¿Podrá ser ante Suiza?

LD - Gonzalo Montiel: Ingresó muy bien ante Egipto, le dio una asistencia a Lionel Messi y aprovechó su oportunidad para poner en discusión el lateral derecho. El flojo rendimiento reciente de Nahuel Molina le abre la puerta para comenzar desde el arranque frente a Suiza.

DFC - Cristian Romero: No se lo dieron a él, pero fue clave en el gol del triunfo ante Cabo Verde. Ante Egipto firmó el tanto con el que comenzó la remontada. Líder en la defensa, cada vez más influyente cuando visita el área rival, el Cuti es uno de los pilares de este equipo.

DFC - Lisandro Martínez: Su salida limpia, precisión para filtrar pases y capacidad para anticipar lejos del área son claves para que el equipo pueda defender hacia delante. Un jugador con enorme técnica, visión de juego y personalidad.

LI - Nicolás Tagliafico: Sin tener el desequilibrio individual de un extremo, sabe elegir cuándo proyectarse y suele ofrecer una salida segura por la izquierda. Ante Egipto le cometieron el penal con el partido 0-1.

MC - Leandro Paredes: Fue una de las figuras frente a Egipto en su primera titularidad del Mundial. Dominó la circulación desde la base, completó un altísimo porcentaje de pases y cortó un contraataque clave con el equipo mal parado.

MD - Rodrigo De Paul: Es uno de los jugadores que necesita elevar su nivel respecto de los últimos encuentros. Aunque ya dio una asistencia en esta Copa, todavía no ha logrado imponer con continuidad la intensidad, el recorrido y la influencia que habitualmente aporta alrededor de Messi.

MC - Enzo Fernández: El del Chelsea viene de anotar uno de esos goles que quedan en la memoria de todo un país. El ingreso de paredes lo alivia ya que puede estar más cerca del área, donde más influyente es.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

MI - Alexis Mac Allister: El jugador de campo argentino con más minutos disputados (419) en esta Copa del Mundo. Interpreta cuándo acercarse a la elaboración, cuándo pisar el área y cómo equilibrar el mediocampo sin quedar atado a una posición.

DC - Lionel Messi: Ya no quedan palabras para describirlo. A sus 39 años, es el goleador del torneo con 8 tantos, el máximo anotador en la historia de los Mundiales (21) y el jugador alrededor del cual juega Argentina.

DC - Julián Álvarez: Volvió a ser titular ante Egipto y lo mejor suyo llegó en el final, cuando recuperó una pelota decisiva ante Salah y comenzó la jugada del tercer gol. El contraste con su Qatar 2022 es indudable, y es por eso que Lautaro tiene chances de meterse en el once.

Así se vería la formación de Argentina (4-4-2)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel

Mediocampistas: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul

Delantero: Lionel Messi, Julián Álvarez

Así se vería la formación de Suiza (4-2-3-1)

Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Portero: Gregor Kobel

Defensores: Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez

Mediocampistas: Granit Xhaka, Remo Freuler

Mediapuntas: Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas

Delanteros: Breel Embolo



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