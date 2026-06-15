La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Argelia
Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Argelia en Kansas City este martes 16 de junio y buscará que este debut sea con victoria, ahuyentando el fantasma de la derrota en el estreno de Qatar 2022 ante Arabia Saudita.
La posible alineación de Argentina vs Argelia
POR - Emiliano Martínez - Es el dueño absoluto del arco argentino y viene de una gran campaña con el Aston Villa, donde terminó cuarto de la Premier League y se consagró en la UEFA Europa League.
LD: Nahuel Molina - El lateral derecho del Atlético de Madrid tuvo una temporada donde anotó incluso un par de golazos, y buscará alcanzar nuevamente la gloria en su segundo Mundial.
DFC: Cuti Romero - El pilar de la defensa. El central del Tottenham aporta agresividad, anticipación y una salida limpia de balón desde el fondo.
DFC: Nicolás Otamendi - El líder y veterano de la zaga. Su jerarquía, experiencia y fortaleza en el juego aéreo son claves para comandar la última línea.
LI: Nicolás Tagliafico - El del Olympique Lyon es una fija en el armado de Scaloni. Tras la no convocatoria de Marcos Acuña no tiene un sustituto claro. Con él, la entrega y el orden defensivo están asegurados.
MC: Alexis Mac Allister - El ancla del equipo, el jugador por el que pasa todo el fútbol de la Argentina. Inteligente para jugar con y sin el balón, marca el ritmo del equipo.
MC: Enzo Fernández - El volante del Chelsea atraviesa un gran momento personal y es una de la fijas en el once de Scaloni. Ha demostrado una y otra vez más su capacidad para llegar al área rival.
ED: Giuliano Simeone - Polifuncional, se puede adaptar a cualquier puesto sobre la banda derecha, desde lateral hasta extremo. Aporta desborde y una ida y vuelta único en el plantel.
MCO: Lionel Messi - El símbolo y líder del campeón del mundo arrancará dentro del campo de juego en su sexta participación en una Copa del Mundo.
EI: Thiago Almada - Jugando por la izquierda, el campeón del mundo aportará dinamismo, regate y una gran pegada de media distancia.
DC: Julián Álvarez - Con Lautaro Martínez con menos rodaje por una cuestión física, la Araña es hoy por hoy el 9 titular de la seleccionado. Un delantero incansable, cada día más completo y mejor jugador.
Así se vería la formación de Argentina (4-3-3)
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico
- Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister
- Volantes ofensivos: Giuliano Simeone, Leo Messi, Thiago Almada
- Delantero: Julián Álvarez
Así se vería la formación de Argelia (4-3-3)
- Portero: Luca Zidane
- Defensas: Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri
- Mediocampistas: Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar
- Delanteros: Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo