La posible alineación titular de Argentina para enfrentarse a Argelia

Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Argelia en Kansas City este martes 16 de junio y buscará que este debut sea con victoria, ahuyentando el fantasma de la derrota en el estreno de Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

La posible alineación de Argentina vs Argelia

POR - Emiliano Martínez - Es el dueño absoluto del arco argentino y viene de una gran campaña con el Aston Villa, donde terminó cuarto de la Premier League y se consagró en la UEFA Europa League.

LD: Nahuel Molina - El lateral derecho del Atlético de Madrid tuvo una temporada donde anotó incluso un par de golazos, y buscará alcanzar nuevamente la gloria en su segundo Mundial.

DFC: Cuti Romero - El pilar de la defensa. El central del Tottenham aporta agresividad, anticipación y una salida limpia de balón desde el fondo.

Argentina v Mauritania - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

DFC: Nicolás Otamendi - El líder y veterano de la zaga. Su jerarquía, experiencia y fortaleza en el juego aéreo son claves para comandar la última línea.

LI: Nicolás Tagliafico - El del Olympique Lyon es una fija en el armado de Scaloni. Tras la no convocatoria de Marcos Acuña no tiene un sustituto claro. Con él, la entrega y el orden defensivo están asegurados.

MC: Alexis Mac Allister - El ancla del equipo, el jugador por el que pasa todo el fútbol de la Argentina. Inteligente para jugar con y sin el balón, marca el ritmo del equipo.

MC: Enzo Fernández - El volante del Chelsea atraviesa un gran momento personal y es una de la fijas en el once de Scaloni. Ha demostrado una y otra vez más su capacidad para llegar al área rival.

ED: Giuliano Simeone - Polifuncional, se puede adaptar a cualquier puesto sobre la banda derecha, desde lateral hasta extremo. Aporta desborde y una ida y vuelta único en el plantel.

MCO: Lionel Messi - El símbolo y líder del campeón del mundo arrancará dentro del campo de juego en su sexta participación en una Copa del Mundo.

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

EI: Thiago Almada - Jugando por la izquierda, el campeón del mundo aportará dinamismo, regate y una gran pegada de media distancia.

DC: Julián Álvarez - Con Lautaro Martínez con menos rodaje por una cuestión física, la Araña es hoy por hoy el 9 titular de la seleccionado. Un delantero incansable, cada día más completo y mejor jugador.

Así se vería la formación de Argentina (4-3-3)

Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensas : Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

: Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico Mediocampistas : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister Volantes ofensivos : Giuliano Simeone, Leo Messi, Thiago Almada

: Giuliano Simeone, Leo Messi, Thiago Almada Delantero: Julián Álvarez

Así se vería la formación de Argelia (4-3-3)

Players of Algeria (Ibrahim Maza, Amine Gouiri, Zineddine | Nicolò Campo/GettyImages

Portero : Luca Zidane

: Luca Zidane Defensas : Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri

: Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri Mediocampistas : Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar

: Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar Delanteros: Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026