La posible alineación titular de Chivas para enfrentar a Pumas

Este domingo 13 de septiembre en el Estadio Akron, Chivas recibe a Pumas para su encuentro de la Jornada 8 del Apertura 2026. Los tapatíos son sublíderes de la competencia con 14 unidades y los auriazules son doceavos con ocho puntos.



El Guadalajara viene de golear al San Luis en el Estadio Libertad Financiera, con un autogol del guardameta Andrés Sánchez, más dianas de Ricardo Marín y Richard Ledezma. Sin embargo, el equipo seguirá sin estar completo porque aún hay lesionados, tal como José Castillo, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Bryan González.



Aquí está la posible alineación titular del Rebaño Sagrado para el duelo:

El posible once de Chivas

Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda, Santi Sandoval, Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala se mantiene firme bajo el arco rojiblanco. Pese al interés que hubo desde Europa, el canterano no fue fichado, pero sabe que debe mantener el nivel para seguir siendo el número uno en la selección mexicana.

Defensa: Luis Romo – A pesar de las críticas recibidas al arranque del semestre, el sinaloense ha ido mejorando dejando atrás esas malas actuaciones. El capitán tapatío tuvo el mayor número de acciones defensivas el juego pasado con 13, además tuvo el mayor número de pases con 117.

Defensa: Diego Campillo – La afición pedía a gritos que le dieran la titularidad al canterano, que ha respondido a la confianza de forma gratificante. Tuvo doce acciones defensivas contra los potosinos.

Defensa: Daniel Aguirre – Luego de perderse algunos partidos por lesión, el ex LA Galaxy volvió a las andadas la fecha pasada teniendo gran movimiento por el costado derecho con tres recuperaciones y dos despejes.

Interior izquierdo: Hugo Camberos – Suena cruel, pero la mejor noticia para el canterano fue la baja por lesión de Bryan González, ya que así por fin pudo recibir la titularidad, algo que el técnico Gabriel Milito le negó continuamente pese a la petición de la afición de darle minutos.

Interior derecho: Santi Sandoval – Del mismo modo, El Negrito le ganó el puesto titular a Richard Ledezma, quien está lejos de la versión del semestre pasado. El canterano le ha dado mayor dinamismo al costado derecho.

Pivote: Rubén González – El técnico argentino volvió a las bases de torneo pasado tras no ver potencial en los dos nuevos refuerzos. El Oso regresó a la contención como lo ha sido la mayor parte de la era Milito.

Pivote: Omar Govea – La dupla defensiva del mediocampo se completa con el potosino, quien ha sido infravalorado desde su arribo al club. El Oso se encarga de la labor de recuperación y él se concentra en la generación ofensiva.

Mediapunta: Roberto Alvarado – En la semana se rechazó una oferta desde el Spartak Moscú de Rusia por El Piojo, ya que la intención de la directiva no es desprenderse de uno de sus mejores jugadores. Además de ser una gran potencia al frente, apoya bastante en el tema defensivo.

Mediapunta: Efraín Álvarez – El último partido se colocó a Ricardo Marín en dicha posición para mandar a Ángel Sepúlveda como punta, sin embargo, posiblemente veamos una vez más al ex LA Galaxy colocarse por detrás del ‘9’.

Delantero: Ricardo Marín – Aun cuando Armando González se marchó, El 4K ha hecho olvidarlo, ya que ha tenido una gran respuesta como ‘9’. El atacante suma cuatro anotaciones y dos asistencias en siete compromisos.

Chivas vs San Luis | Leopoldo Smith/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre

Mediocampistas: Hugo Camberos, ‘Oso’ González, Omar Govea, Santi Sandoval

Delanteros: Efraín Álvarez, Ricardo Marín, ‘Piojo’ Alvarado

La posible alineación de Pumas (4-3-3)

Adalberto Carrasquilla | Jam Media/GettyImages

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Cristián Calderón

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Alan Medina

Delanteros: Uriel Antuna, Robert Morales, Juninho Vieira