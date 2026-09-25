La posible alineación titular de Chivas para enfrentar a Querétaro

Chivas no pudo llevarse la victoria en el Clásico Nacional contra América, ya que fue empatado 2-2, sin embargo, se mantiene en el segundo puesto de la clasificación con 18 puntos. Pese a que no pudo ligar su tercera victoria al hilo en el Apertura 2026, el Rebaño buscará a toda costa volver al camino del triunfo este sábado 26 de septiembre cuando reciba a Querétaro en el Estadio Akron.



No obstante, los rojiblancos no contarán con su arsenal completo porque la selección mexicana una vez más le ha pedido elementos para la Fecha FIFA. Para su primera convocatoria, Rafael Márquez convocó al arquero Raúl Rangel y Roberto Alvarado, los cuales ya entrenan con El Tricolor. Más adelante, se unirán al llamado Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, además la sub-20 pidió a Samir Inda y al portero Sebastián Liceaga.



Al mismo tiempo, el Guadalajara tiene futbolistas que están fuera de circulación por lesión: José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias. Aunado a ello, Bryan González también estaría descartado tras salir lesionado frente al América.



Esta sería la posible alineación de las Chivas para el encuentro:

El posible once de Chivas vs Querétaro

Omar Govea | Jam Media/GettyImages

Portero: Óscar Whalley – Con la convocatoria del Tala Rangel, tal como sucedió en la Liguilla del semestre pasado, el cancerbero tomaría el puesto bajo los tres postes teniendo plena confianza en su rendimiento.

Defensa: Luis Romo – Si bien el sinaloense fue convocado por la selección, no lo haría hasta después de esta jornada. El capitán rojiblanco dejó atrás las críticas con sus buenas actuaciones, aparte fue el elemento con mayor número de toques frente a los azulcremas al registrar 83.

Defensa: Diego Campillo – Tal como su compañero, el canterano se uniría al Tricolor más adelante, así que podrá repetir. Aun cuando tuvo el mayor número de acciones defensivas la fecha pasada con 18, cometió un error grosero que ocasionó el gol del Ave.

Defensa: Dani Aguirre – José Castillo sigue fuera de circulación, por ello el mexicoamericano completaría la conocida línea de tres que ha utilizado el técnico argentino Gabriel Milito en los últimos choques.

Pivote: Rubén González – El Oso comenzó muy bien el Clásico pero más adelante comenzó a ser superado en el mediocampo. De cualquier forma, el estratega mantendría a su dupla habitual.

Medioentro: Omar Govea – Fue otro de los más sobresalientes del Clásico Nacional, repartiendo una asistencia, moviendo los hilos desde el centro. Tuvo seis recuperaciones y cinco acciones defensivas importantes.

Interior izquierdo: Hugo Camberos – El Cotorro González comenzó el Clásico Nacional debido a su jerarquía, sin embargo, se fue lesionado y la decisión sería no arriesgarlo hasta conocer totalmente su problema físico. El canterano regresaría a la acción tras haber sido un revulsivo la fecha pasada.

Interior derecho: Richard Ledezma – Se quiso implementar una vez más al ex PSV Eindhoven en el once titular como lo fue gran parte del torneo pasado, pero aún está lejos de su mejor versión. Al final, se mantendría de arranque.

Mediapunta: Efraín Álvarez – Sin El Piojo Alvarado debido al Tricolor, el ex LA Galaxy entraría en el cuadro titular para jugar detrás del ‘9’. No tuvo el mejor rendimiento cuando entró de relevo en el Clásico causando el enojo de la afición, así que tiene una espinita clavada.

Mediapunta: Santi Sandoval – El Negrito tuvo un partido sobresaliente, pero no alcanzó para ver triunfadores a los rojiblancos. Apareció varias veces dentro de área y se quedó a nada de marcar gol.

Delantero: Ricardo Marín – El atacante respondió con gol una vez más, llegando a cinco tantos en el campeonato. Con su buena movilidad dentro del área, sin duda podría hacerle daño al Querétaro, aunque no será sencillo porque los Gallos Blancos solamente han permitido ocho tantos en contra, lo mismo que el Guadalajara y el América.

Gabriel Milito | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: Óscar Whalley

Defensas: Luis Romo, Diego Campillo, Dani Aguirre

Mediocampistas: Hugo Camberos, ‘Oso’ González, Omar Govea, Richie Ledezma

Delanteros: Efraín Álvarez, Santi Sandoval, Ricardo Marín

Así se vería la posible alineación del Querétaro (4-2-3-1)

Santiago Homenchenko | Jam Media/GettyImages

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bryan Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra

Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel

Delanteros: Enzo Giménez, Alí Ávila, Paulo Víctor

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