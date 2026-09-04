La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse al Atlético de San Luis

Se han ido seis fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara visitará la casa del Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 7 y buscará mantener la racha positiva sin derrota de cinco partidos.

El compromiso será este sábado 5 de septiembre desde el Estadio Libertad Financiera a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

De esa manera, los dejamos con la alineación del cuadro tapatío.

La posible alineación titular de Chivas para la Jornada 7 de la Liga MX

Chivas tiene cinco partidos sin perder | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de bajo perfil con grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo. Viene de ser titular en el Mundial 2026 con la selección mexicana.

DFC: Miguel Gómez - Es un defensor joven, de buen físico y con capacidad para jugar en distintas posiciones de la línea defensiva. Destaca por su intensidad en los duelos, anticipación y disposición para salir jugando desde atrás.

DFC: Diego Campillo - El defensor central se ha hecho de la titularidad y aporta cualidades como fuerza en la marca y confiable en el juego aéreo.

DFC: Luis Romo - El polivalente zaguero central ofrece recuperación y distribución del balón, además de experiencia y liderazgo.

MCD: Fernando González - El mediocampista defensivo es uno de los referentes del equipo, es uno de los líderes que funciona como escudo en el centro del campo.

MD: Hugo Camberos - Es un atacante joven, rápido, vertical y desequilibrante. Tiene buen cambio de ritmo y capacidad para encarar, además de movilidad para intercambiar posiciones. Su principal virtud es atacar espacios y generar ventajas por las bandas. Ha empezado a recibir oportunidades importantes con el primer equipo.

MC: Omar Govea - Es un volante de corte mixto y físico. Aporta recuperación, presión y coberturas, pero también tiene capacidad para distribuir el balón y cambiar el ritmo de la circulación. Es un mediocampista que ayuda a equilibrar al equipo.

MC: Santiago Sandoval - Posee un perfil dinámico y técnico. Puede moverse entre líneas y caer a los costados, utilizando su conducción y movilidad para progresar. Tiene buena capacidad para asociarse y todavía cuenta con bastante margen de desarrollo.

MI: Efraín Álvarez - Probablemente el jugador más creativo de este grupo. Tiene excelente técnica individual, conducción, visión y un zurdazo de mucha calidad. Puede jugar como mediapunta o arrancar desde una banda para venir hacia dentro y generar el último pase.

DC: Roberto Alvarado - Es un futbolista técnico, inteligente y muy asociativo. Puede jugar por ambas bandas o por dentro. Destaca por su control, conducción, pase y movimientos sin balón; además, tiene buen golpeo de media distancia. Es uno de los jugadores más completos del ataque rojiblanco.

DC: Ricardo Marín - Es un delantero que combina movilidad con presencia en el área y sabe atacar los espacios. Su definición es su principal arma.

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo.

Mediocampistas: Fernando González; Hugo Camberos, Omar Govea, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Ricardo Marín.

Así se vería la formación de Atlético de San Luis (4-4-2)

Portero: Andrés Sánchez.

Defensas: Román Torres, Aldo Cruz, Robson Alves de Barros, Eduardo Águila.

Mediocampistas: Lucas Esteves, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macías, David Rodríguez.

Delantero: Leonardo Flores, Rafael Llorente.

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