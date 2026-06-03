La posible alineación titular de España para enfrentarse a Irak

España comienza la cuenta regresiva hacia el Mundial con una serie de amistosos que le permitirán ajustar detalles antes del debut. El primero de esos compromisos será este jueves frente a Irak, en un encuentro que se disputará en el estadio de Riazor y que marcará la despedida de La Roja ante su público antes de viajar al torneo.

La posible alineación de España vs Irak

POR: Unai Simón – Aunque David Raya atraviesa un gran momento, Luis de la Fuente sigue apostando por él para los partidos importantes. Es uno de los cuatro capitanes del grupo y acumula siete presencias con España en la actual temporada.

LD: Marcos Llorente – Su despliegue físico le permite recorrer toda la banda durante los noventa minutos. Puede aparecer como lateral, volante o incluso extremo según lo necesite el equipo. Aporta profundidad, velocidad y una intensidad que contagia.

DC: Pau Cubarsí – Apenas tiene 19 años, pero juego como un veterano. Ha disputado once encuentros desde su debut en marzo de 2024 y todo apunta a que será titular en el Mundial.

DC: Aymeric Laporte – El central con más experiencia de la convocatoria. Su juego aéreo sigue siendo una garantía y su zurda aporta una salida diferente desde el fondo.

LI: Marc Cucurella – El lateral del Chelsea se perfila como el dueño del puesto de cara a la Copa. Ofrece un ida y vuelta permanente, presiona alto y se suma constantemente al ataque. Su intensidad es una de las armas que mejor encajan en el estilo de juego de España.

MC: Rodri – Tras superar los problemas físicos que lo alejaron de la continuidad durante varios meses, el del City vuelve para liderar el mediocampo. De la Fuente lo considera uno de los referentes del vestuario.

MC: Pedri – Un jugador que tiene la capacidad de hacer jugar mejor a sus compañeros. Encuentra espacios donde nadie más los ve. Maneja los tiempos con naturalidad y hace que el juego parezca sencillo. Cuando está inspirado, España encuentra soluciones.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESP | OZAN KOSE/GettyImages

EI: Álex Baena – Puede actuar como interior o partir desde zonas más ofensivas, pero siempre encuentra la manera de participar. Destaca por su visión de juego, sus asistencias y la calidad de su remate.

MCO: Dani Olmo – Su técnica, la capacidad que tiene para asociarse y llegar al gol le permiten generar ventajas constantemente. Un volante con oficio de delantero.

ED: Yeremy Pino – Verticalidad pura. Encara, acelera y busca el desequilibrio cada vez que recibe la pelota. Su movilidad obliga a las defensas rivales a estar siempre atentas. Con espacio para correr es especialmente peligroso y puede convertirse en una de las principales vías de ataque.

DC: Mikel Oyarzábal – 24 goles en 52 partidos para el héroe de la final de la última Eurocopa. Sin ser un 9 de área, el delantero de la Real Sociedad se las arregla para estar siempre cerca del arco rival.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Spain v Turkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Portero: Unai Simón

Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Dani Olmo

Delanteros: Yeremy Pino, Mikel Oyarzábal, Álex Baena

Así se vería la formación de Irak (4-2-3-1)

TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Portero: Jalal Hassan

Defensores: Munaf Younis, Rebin Sulaka, Zaid Tahsin, Frans Putros

Medocampistas: Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Youssef Amyn, Merchas Doski

Delantero: Aymen Hussein.

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