La posible alineación titular de España para enfrentarse a Perú

España afrontará este lunes 8 de junio un amistoso frente a Perú con la mirada puesta en el debut mundialista del próximo 15 de junio ante Cabo Verde. Tras el empate 1-1 frente a Irak en Riazor, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente tendrá una última oportunidad para ajustar detalles y despejar dudas antes del inicio de la competición.

El encuentro se disputará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, una de las sedes elegidas para la preparación de varias selecciones antes de la Copa del Mundo. Una nueva oportunidad para el cuerpo técnico de seguir de cerca el estado físico de varios futbolistas y probar alternativas en distintas posiciones de cara al estreno mundialista.

La posible alineación de España vs Perú

POR - Unai Simón: El dueño del arco español desde hace varios años y uno de los futbolistas con más experiencia dentro del plantel. Supera el medio centenar de partidos con la selección y fue titular en los últimos grandes torneos disputados por La Roja.

LD - Pedro Porro: Uno de los laterales más ofensivos del plantel español. Su capacidad para proyectarse constantemente por la banda y generar ocasiones de gol lo convierten en un recurso muy valioso cuando España busca profundidad por los costados.

DFC - Aymeric Laporte: El del Athletic es uno de los futbolistas con más experiencia internacional del plantel mundialista. Con 45 partidos con La Roja, aporta salida limpia desde el fondo y una gran lectura del juego.

DFC - Jon Martín: El joven central es una de las apuestas de futuro de la selección española. Con personalidad para jugar bajo presión y buenas condiciones técnicas, busca aprovechar cada minuto para ganarse un lugar en la consideración de Luis de la Fuente.

LI - Alejandro Grimaldo: Viene de varias temporadas sobresalientes a nivel de clubes y se ha convertido en una alternativa muy seria para el lateral izquierdo. Su precisión en los centros, pegada en las jugadas de balón parado y capacidad ofensiva son algunas de sus principales virtudes. Un duelo mano a mano por el puesto con Cucurella.

Spain v Iraq -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

MC - Rodri: Cuando está en el campo, España juega a otro ritmo. Siempre ofrece una línea de pase a sus compañeros y sabeinterpretar cuándo acelerar o pausar las jugadas. Tras superar algunos problemas físicos que condicionaron parte de su última temporada, este amistoso también le servirá para seguir acumulando minutos antes del estreno frente a Cabo Verde.

MC - Gavi: Dejó atrás una serie delesiones y recuperó protagonismo. Vuelve a ser una pieza importante en el mediocampo con su intensidad, agresividad para recuperar balones y energía constante que encajan perfectamente en el estilo de juego español.

MC - Fabián Ruiz: Hay pocos mediocampistas españoles con tanta facilidad para aparecer en zonas de gol. Aunque suele iniciar las jugadas desde atrás, tiene una gran capacidad para romper líneas conduciendo y llegar al área rival. Además, su experiencia en grandes torneos con la selección le permite asumir responsabilidades en los momentos de mayor presión.

MCO - Dani Olmo: Visión de juego y capacidad para asistir. Suele aparecer en momentos decisivos con goles importantes y cuenta con la experiencia de haber tenido una gran Eurocopa 2024.

DC - Ferran Torres: Puede desempeñarse en cualquiera de las posiciones del frente de ataque. Su promedio de gol en la selección es excepcional: 24 goles en 56 apariciones desde su debut en 2020.

DC - Mikel Oyarzabal: Más que un delantero de área tradicional, destaca por su inteligencia para moverse entre líneas y asociarse con los mediocampistas. Capitán y referente en su club, se ha convertido en un futbolista muy importante para España. Acumula 24 goles en 52 partidos.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Spain v Iraq - International Friendly | Florencia Tan Jun/GettyImages

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Jon Martín, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Rodri, Gavi, Fabián Ruiz

Delanteros: Dani Olmo, Borja Iglesias, Ferran Torres

Así se vería la formación de Perú(4-3-3)

Peru v Honduras - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Portero: Pedro Gallese

Defensores: Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López

Mediocampistas: Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo

Delanteros: Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.