La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Italia

Las selecciones de Francia e Italia se ven las caras este viernes 2 de octubre en el Stade de France por la tercera jornada del Grupo A1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. Los Bleus lideran con seis puntos y sin goles en contra, después de ganar 1-0 en Turquía y 1-0 en Bruselas ante Bélgica. La Azzurra de Roberto Mancini suma tres unidades: cayó 2-0 ante Bélgica en Roma y se recuperó con una goleada 4-1 en Turquía.

Con Mbappé desafectado por una lesión en su rodilla y tras rotar casi todo el equipo en Bruselas, Zidane volvería a una base parecida a la de su estreno para recibir a uno de sus rivales históricos.

La posible alineación de Francia vs Italia

POR - Mike Maignan: Fue titular en los dos partidos de la era Zidane y todavía no recibió goles. Su liderazgo y su jerarquía bajo los tres palos pesan todavía más en un partido de este calibre.

LD - Pierre Kalulu: Jugó los 90 minutos en Bruselas y apunta a repetir. Es sobrio, rápido para cerrar hacia adentro y conoce bien a sus rivales ya que se desempeña en la Juventus.

DFC - Dayot Upamecano: Descansó ante Bélgica después de ser titular en Turquía. Su potencia en el cruce y su velocidad para defender a campo abierto serán claves contra el juego directo de Pio Esposito.

DFC - Maxence Lacroix: Junto a Maignan, fue el único que Zidane mantuvo en el once en los dos partidos. En Bruselas salvó una pelota desde el piso que valió tanto como un gol.

LI - Adrien Truffert: Titular en el estreno ante Turquía. No es un lateral de grandes titulares, pero es muy fiable: ordenado, preciso en la entrega y con buen timing para sumarse al ataque.

MC - Rayan Cherki: Pura creatividad. Fue titular en Turquía y entró en el tramo final en Bruselas para cambiarle la cara al ataque. Sin Mbappé, su último pase gana todavía más valor.

Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2 | BSR Agency/GettyImages

MC - Manu Koné: El equilibrio del mediocampo. Recupera, se ofrece y hace que la pelota salga limpia, un trabajo silencioso que le permite a Cherki y a Rabiot jugar más adelantados.

MC - Adrien Rabiot: Experiencia, llegada al área y un despliegue físico que se nota en los partidos grandes. Por su recorrido en la Serie A, pocos en el plantel conocen tan bien a los rivales de enfrente.

ED - Michael Olise: Llega como el héroe de Bruselas. Entró a los 77 minutos y a los 88 se inventó el único gol del partido tras una gran acción individual. En Turquía había dado la asistencia para el tanto de Mbappé.

DC - Ousmane Dembélé: Heredaría el centro del ataque en la ausencia de Mbappé. No es un nueve clásico: baja a recibir, arrastra marcas y abre espacios para las diagonales de Olise y Doué.

EI - Désiré Doué: Reemplazó a Mbappé en Turquía y fue titular en Bélgica, donde lo intentó una y otra vez. Encarador, atrevido y con gol, tiene su oportunidad de asentarse por la izquierda.

Así se vería la formación de Francia (4-3-3)

Portero: Mike Maignan

Defensores: Pierre Kalulu, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Truffert

Mediocampistas: Rayan Cherki, Manu Koné, Adrien Rabiot

Delanteros: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

Así se vería la formación de Italia (4-3-3)

FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA | OZAN KOSE/GettyImages

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensores: Michael Kayode, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali

Delanteros: Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi

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