La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Turquía

Empieza un nuevo ciclo en la selección de Francia, nada más y nada menos que bajo el mando de Zinedine Zidane. Les Bleus llegaron hasta las semifinales del Mundial, donde fueron eliminados por España, y luego disputaron el partido contra Inglaterra por el tercer puesto, donde cayeron 6-4.

Pasado, pisado y da comienzo a una nueva etapa, con la Nations League como debut oficial del exentrenador del Real Madrid al frente de la selección. Lo hará contra Turquía de visitante.

La posible alineación de Francia vs Turquía

Ousmane Dembele, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

POR: Mike Maignan - Los seis goles contra Inglaterra fueron un cierre decepcionante para un Mundial que venía siendo muy bueno. De todas formas, Zidane por ahora va a mantener al del Milan como dueño del arco.

LD: Jules Koundé - Es uno de los titulares habituales de les Bleus y eso no cambiaría con el nuevo DT. Koundé sabe elegir cuándo pasar al ataque y cuándo conviene quedarse a defender, que no es poca cosa y va a necesitar mucha resistencia para el partido del jueves, donde los delanteros turcos van a exigirle por su sector.

DFC: Ibrahima Konaté - Casi no jugó en el Mundial y el partido por el tercer puesto fue de mal en peor, tanto que terminó reemplazado en el segundo tiempo. Ahora es titular en el Real Madrid y viene con más regularidad y buenos partidos encima por lo que podría decir presente desde el arranque.

DFC: Dayot Upamecano - Le cambia la cara a la defensa francesa y para bien. No fue hasta su ingreso que en el partido contra los Tres Leones comenzaron a evitar goles en su área y, de hecho, tiene la capacidad para generar situaciones de peligro y colaborar con los delanteros desde el fondo.

LI: Adrien Truffert - Una de las modificaciones principales respecto del equipo mundialista. El lateral del Bournemouth podría tener la responsabilidad de ocupar la posición que en Norteamérica rotó entre Lucas Digne y Theo Hernández. Tendrá que aprovecharla.

MC: Eduardo Camavinga - No tuvo el protagonismo esperado durante el Mundial, pero ahora podría hacer su aporte desde el sector defensivo del mediocampo. Es bueno en la conducción y anticipando jugadas, y la dupla con Adrien Rabiot podría dar buenos resultados a medida que roten sus tareas.

MC: Adrien Rabiot - Tiene mucho recorrido y se muestra como una opción constantemente tanto para la defensa como para el ataque, eso puede ser útil a la par de Camavinga para que esa zona nunca quede descuidada y eviten mayores avances de Turquía.

ED: Ousmane Dembélé - No tuvo un buen comienzo de temporada en la Ligue 1, donde todavía tiene una deuda con el gol. En la Champions, por otro lado, hizo el doblete del 6-1 contra el Slovan Bratislava. Contra Francia tiene la libertad de mostrar una faceta diferente a la del PSG, con Olise y Doué colaborando y permitiéndole cambiar de banda y generar distracciones para romper a la defensa rival.

MCO: Michael Olise - Asistidor por excelencia y, en el Mundial, fue el que más pases de gol dio, con 7. La posición de mediapunta le resulta cómoda porque puede ubicarse sin la presión del gol que puede tener el delantero, pero lo suficientemente cerca del área para entrar y empezar a generar peligro.

EI: Désiré Doué - El extremo del PSG se podría quedar con la banda izquierda en el primer once de Zidane. Juega abierto para buscar el uno contra uno, pero sabe leer cuando cerrarse para conectar pases con Kylian Mbappé cuando Francia pisa el área rival.

DC: Kylian Mbappé - Es el dueño del gol de les Bleus y del Real Madrid. En el Mundial hizo diez y se llevó la bota de oro por segunda vez consecutiva, y fue el goleador de la Champions pasada a pesar de haber sido eliminado en cuartos de final. Para el resto del equipo es, en parte, cuestión de darle el pase y esperar que haga su magia.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Adrien Truffert

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot

Mediapuntas: Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Turquía (4-2-3-1)

Arda Guler, Turquía | Alex Grimm/GettyImages

Portero: Ugurcan Çakir

Defensas: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali

Mediocampistas: Salih Özcan, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek

Delantero: Arda Güler, Baris Alper Yilmaz, Kerem Aktürkoglu

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