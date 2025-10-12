La posible alineación titular de Francia para enfrentarse a Islandia

La fase de clasificación para la Copa del Mundo continúa y en la Jornada 8 del Grupo D, la selección de Francia buscará dar un paso más hacia la clasificación cuando visite a Islandia.

El partido, programado para este lunes 13 de octubre, se presenta como el segundo y último compromiso de esta fecha FIFA para el conjunto galo, que viene de enfrentarse a Azerbaiyán el pasado viernes.

Se espera que Deschamps realice algunas rotaciones en su cuadro titular, más allá de las ausencias por lesión de habituales como Ousmane Dembélé y Rayan Cherki abren aún más la puerta para que nuevos nombres asuman un rol protagónico.

France v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Catherine Steenkeste/GettyImages

La posible alineación de Francia vs Islandia: jugador por jugador

POR: Brice Samba - Tras la titularidad de Maignan en el primer duelo, el arquero del RC Lens podría recibir la oportunidad de mostrarse bajo los tres palos y demostrar que es una garantía para el futuro.

LD: Jules Koundé - El defensor del FC Barcelona es una pieza de lujo en la rotación. Su solidez defensiva, inteligencia táctica y capacidad para sumarse al ataque lo convierten en un titular en toda regla.

DFC: Ibrahima Konaté - El central del Liverpool se mantendría en el once para aportar su jerarquía y potencia física. Su dominio en el juego aéreo será fundamental ante un rival fuerte como Islandia.

DFC: Dayot Upamecano - La fuerza y velocidad del central del Bayern Múnich entrarían al cuadro titular para dar frescura a la zaga. Su contundencia en el mano a mano es una de sus grandes virtudes.

LI: Lucas Hernandez - El polivalente defensor del Paris Saint-Germain tomaría el lugar de su hermano Theo, aportando una increíble solidez en la marca y su característica garra en cada disputa.

Team of France - Manu Kone and Dayot Upamecano | Franco Arland/GettyImages

MC: Adrien Rabiot - El mediocampista de la Juventus es el equilibrio del equipo. Se mantendría en el once para aportar su experiencia, recorrido y criterio en la distribución del balón.

MC: Eduardo Camavinga - El motor del Real Madrid es indispensable. Su energía para presionar, recuperar balones y romper líneas con su conducción le da un dinamismo único a la media cancha.

MC: Michael Olise - La joya del Bayern Múnich es la cuota de magia y creatividad. Su visión de juego, regate y exquisita pierna zurda son la principal arma para generar peligro entre líneas.

ED: Bradley Barcola - El joven extremo del Paris Saint-Germain recibiría una oportunidad de oro para mostrar su desequilibrio. Su velocidad y atrevimiento en el uno contra uno lo hacen un jugador muy prometedor.

EI: Kingsley Coman -Es uno de los líderes ofensivos y su presencia es fundamental para guiar al equipo. Partiendo desde la izquierda, es una amenaza de gol constante.

DC: Hugo Ekitike - El delantero del Eintracht Frankfurt tendría la oportunidad de ser el '9' titular. Su presencia física, juego de espaldas y capacidad de remate dentro del área serán claves para fijar a la defensa rival.

Team of France - Hugo Ekitike | Franco Arland/GettyImages

Así se vería la formación de Francia (4-3-3)

Portero : Brice Samba

: Brice Samba Defensas : Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez

: Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez Mediocampistas : Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise

: Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise Delanteros: Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Kingsley Coman

Así se vería la formación de Islandia (4-4-2)

Basado en su última alineación, se espera que el conjunto local plantee un esquema clásico y combativo, buscando hacerse fuerte en defensa para luego explotar la velocidad de sus atacantes.

Portero : Elias Rafn Olafsson

: Elias Rafn Olafsson Defensas : Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson

: Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson Mediocampistas : Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johannesson, Hakon Arnar Haraldsson, Mikael Anderson

: Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johannesson, Hakon Arnar Haraldsson, Mikael Anderson Delanteros: Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen

El conjunto galo buscará una victoria que lo mantenga con paso perfecto en su camino a la próxima Copa del Mundo.