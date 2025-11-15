La posible alineación titular de Francia vs Azerbaiyán

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 6 del Grupo D de la Fase de Grupos de las eliminatorias europeas entre Azerbaiyán y Francia.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los ingleses para este compromiso programado a las 12:00 horas (EE. UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España).

La posible alineación de Francia vs Azerbaiyán para la Jornada 6 de las eliminatorias europeas

Francia logró su clasificación al Mundial 2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

PO: Mike Maignan - El portero del AC Milan es el heredero de Lloris, ágil, dominante en el área y con gran salida de balón; uno de los mejores del mundo.

LD: Jules Koundé - El lateral derecho/central del Barcelona es rápido, técnico y versátil; aporta solidez defensiva y calidad en la construcción del juego.

DFC: William Saliba - El central del Arsenal es elegante, imponente en el duelo y con salida de balón de élite, es un pilar de la nueva generación francesa.

DFC: Dayot Upamecano - El central del Bayern Múnich es fuerte físicamente, rápido en la cobertura y con buen pase; clave en la zaga de Deschamps.

LI: Lucas Digne - El ļateral izquierdo del Aston Villa es experimentado, fiable en defensa y con buen centro; opción sólida en el carril izquierdo.

MCD: N'Golo Kanté - El mediocampista del Al-Ittihad es incansable en la recuperación t suele ser muy efectivo; sigue siendo esencial en el equilibrio.

MCD: Manu Koné - El mediocampista del Borussia Mönchengladbach es físico y con llegada siendo el complemento moderno de Kanté.

MD: Michael Olise - El extremo derecho del Bayern Múnich es un talentoso, regateador y con gol; una de las grandes promesas del ataque francés.

MCO: Rayan Cherki - El mediapunta/extremo del Olympique de Lyon es un mago del balón, creativo y desequilibrante; busca su explosión definitiva en la selección.

MI: Bradley Barcola - El extremo izquierdo del PSG es rápido, vertical y con desborde; revelación reciente y complemento ideal para Mbappé.

DC: Hugo Ekitiké - El delantero del Liverpool sustituirá a Kylian Mbappé que se ha marchado a Madrid con molestias.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan.

Defensas: Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne.

Mediocampistas: N'Golo Kanté, Manu Koné; Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola.

Delanteros: Hugo Ekitiké.

Así se vería la formación de Azerbaiyán (3-4-2)

Portero: Aydin Bayramov.

Defensas: Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk.

Centrocampistas: Abbas Huseynov, Emin Makhmudov, Abdulakh Khaybulayev, R. Abbasov; Toral Bayramov, Khayal Aliyev.

Delantero: Nariman Akhundzade.