La posible alineación titular de Monterrey para enfrentarse a Santos Laguna

Este domingo 26 de abril se disputará la última fecha de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX correspondiente a la Jornada 17 y para cerrar la jornada Club Santos Laguna recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la Comarca Lagunera.

Nicolás Sánchez dirigirá su último compromiso como entrenador interino y posiblemente sea la misma historia para el entrenador mexicano Omar Tapia de los Guerreros.

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

La posible alineación de Monterrey vs Santos Laguna para la Jornada 17 de la Liga MX

Carlos Salcedo se volvió un fijo en la zaga de Rayados con Sánchez | Jam Media/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - El 'Mochis' es titular indiscutible ganándole el puesto al uruguayo Sergio Melé desde el torneo pasado. En la penúltima fecha el charrúa fue titular a mitad de semana, aunque en la última jornada podría regresar el mexicano.

LD: Ricardo Chávez - El lateral derecho mexicano se ganó el puesto con Sánchez en el banquillo, su madurez y experiencia le aportaron a la zona.

DFC: Carlos Salcedo - El experimentado zaguero mexicano se ganó el puesto en la central con Nico Sánchez dada su agresividad.

DFC: Víctor Guzmán - Fuerte en el juego aéreo, con buena salida de balón. El 'Toro' no ha sido consistente como titular, pero podría cerrar el torneo en el once inicial.

LI: Luis Reyes - El lateral izquierdo mexicano es un elemento experimentado y es otro jugador que se ha quedado con el puesto titular tras el interinato de Sánchez.

MC: Óliver Torres - El mediocampista español es un jugador base del mediocampo de Rayados y ha sido un titular desde su arribo a la institución.

MC: Fidel Ambriz - El juvenil mediocampista mexicano ha ganado físico y madurez con la Pandilla.

MD: Luca Orellano - Es uno de los refuerzos de este torneo, es un un extremo derecho argentino, rápido y habilidoso. Es muy desequilibrante en ataque.

MCO: Jesús Manuel Corona - El mediocampista ofensivo mexicano es un jugador que siente los colores del club.

MI: Lucas Ocampos - El extremo argentino es muy potente. Es desequilibrante y goleador por banda.

DC: Roberto de la Rosa - El delantero centro mexicano ha tenido muchas oportunidades este semestre, pero no ha tenido contundencia.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Luis Reyes.

Centrocampistas: Óliver Torres, Fidel Ambriz; Luca Orellano, Jesús Corona y Lucas Ocampos.

Delantero: Roberto de la Rosa.

Así se vería la formación de Santos Laguna (4-3-1-2)

Portero: Carlos Acevedo.

Defensas: Kevin Picon, Kevin Balanta, Efraín Oroña, Emanuel Echeverría.

Centrocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Javier Güemez; Fran Villalba.

Delantero: Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio.