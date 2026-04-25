La posible alineación titular de Monterrey para enfrentarse a Santos Laguna
Este domingo 26 de abril se disputará la última fecha de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX correspondiente a la Jornada 17 y para cerrar la jornada Club Santos Laguna recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la Comarca Lagunera.
Nicolás Sánchez dirigirá su último compromiso como entrenador interino y posiblemente sea la misma historia para el entrenador mexicano Omar Tapia de los Guerreros.
De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).
La posible alineación de Monterrey vs Santos Laguna para la Jornada 17 de la Liga MX
PO: Luis Cárdenas - El 'Mochis' es titular indiscutible ganándole el puesto al uruguayo Sergio Melé desde el torneo pasado. En la penúltima fecha el charrúa fue titular a mitad de semana, aunque en la última jornada podría regresar el mexicano.
LD: Ricardo Chávez - El lateral derecho mexicano se ganó el puesto con Sánchez en el banquillo, su madurez y experiencia le aportaron a la zona.
DFC: Carlos Salcedo - El experimentado zaguero mexicano se ganó el puesto en la central con Nico Sánchez dada su agresividad.
DFC: Víctor Guzmán - Fuerte en el juego aéreo, con buena salida de balón. El 'Toro' no ha sido consistente como titular, pero podría cerrar el torneo en el once inicial.
LI: Luis Reyes - El lateral izquierdo mexicano es un elemento experimentado y es otro jugador que se ha quedado con el puesto titular tras el interinato de Sánchez.
MC: Óliver Torres - El mediocampista español es un jugador base del mediocampo de Rayados y ha sido un titular desde su arribo a la institución.
MC: Fidel Ambriz - El juvenil mediocampista mexicano ha ganado físico y madurez con la Pandilla.
MD: Luca Orellano - Es uno de los refuerzos de este torneo, es un un extremo derecho argentino, rápido y habilidoso. Es muy desequilibrante en ataque.
MCO: Jesús Manuel Corona - El mediocampista ofensivo mexicano es un jugador que siente los colores del club.
MI: Lucas Ocampos - El extremo argentino es muy potente. Es desequilibrante y goleador por banda.
DC: Roberto de la Rosa - El delantero centro mexicano ha tenido muchas oportunidades este semestre, pero no ha tenido contundencia.
Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)
- Portero: Luis Cárdenas.
- Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Luis Reyes.
- Centrocampistas: Óliver Torres, Fidel Ambriz; Luca Orellano, Jesús Corona y Lucas Ocampos.
- Delantero: Roberto de la Rosa.
Así se vería la formación de Santos Laguna (4-3-1-2)
- Portero: Carlos Acevedo.
- Defensas: Kevin Picon, Kevin Balanta, Efraín Oroña, Emanuel Echeverría.
- Centrocampistas: Aldo López, Salvador Mariscal, Javier Güemez; Fran Villalba.
- Delantero: Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.