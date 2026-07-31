La posible alineación titular de Tigres para enfrentar a Querétaro

Vaya noticia que cayó esta semana en San Nicolás de los Garza, pues sorpresivamente el argentino Guido Pizarro puso sobre la mesa su renuncia como técnico de Tigres al sentir que el proyecto no estaba siendo bien dirigido por la directiva, dejando al equipo en manos de Hernán Elizondo, timonel de la sub-21, como interino y a Carlos Turrubiates, de la sub-19, como su auxiliar.



Por ahora se desconoce que rumbo puedo llevar el cuadro regio a lo largo del campeonato, sin embargo, el show debe de continuar y por ahora ya tienen en su calendario la visita a Querétaro, este sábado 1 de agosto en el Estadio Corregidora, para la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Gallos Blancos llega a este cotejo tras haber remontado 1-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, con un doblete de Alí Ávila.



A los felinos les urge encontrar el camino de la victoria, ya que en la primera fecha sufrieron una derrota de 3-1 en manos de Tijuana y en la segunda jornada el San Luis les arrebató el empate 2-2 en el último minuto, provocando un fuerte abucheó en el Volcán Universitario.



Aquí está la posible alineación titular de la UANL para el duelo:

El posible once titular de Tigres

'Chicha' Sánchez | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán – Supuestamente la noticia de Guido Pizarro no cayó muy bien en su compatriota, quien habría derramado lágrimas al igual que otros de sus compañeros, según medios de la ciudad. El Patón es un profesional y seguirá defendiendo con orgullo el escudo del club.

Defensa: Joaquim Pereira – El brasileño había sonado con fuerza para irse de la institución, pero con la lamentable baja de Jesús Angulo por lesión, se decidió mantenerlo. Puso la asistencia en el primer gol contra los potosinos.

Defensa: Alan Franco – El reciente fichaje del equipo hizo su debut en la fecha pasada al ingresar de cambio al minuto 74. En ese tiempo cumplió con tres acciones defensivas, dos despejes y tres recuperaciones, y al haber llegado como refuerzo se esperaría que salga como titular.

Lateral izquierdo: Jesús Garza – Desde hace un tiempo el canterano se consolidó como el hombre de dicha posición, aun cuando había otros jugadores como los lesionado Jesús Angulo y Marco Farfán. Siempre tiene un gran recorrido por su sector, pero no olvida su labor defensiva.

Lateral derecho: Vladimir Loroña – La semana pasada fue elegido como el Jugador Defensivo del equipo, ya que tuvo un total de cinco toques en el área rival y a la vez, fue uno de los que más acciones defensivas tuvo con nueve.

Pivote: César Araújo – Si el brasileño Rómulo Zwarg no aparece en la zaga central como ocurrió contra los potosinos, podría darse su aparición en la contención, sin embargo, el uruguayo no tuvo un mal trabajo y mandaría al banquillo a su colega. Registró cinco recuperaciones el duelo anterior, así como dos despejes.

Mediocentro: Fernando Gorriarán – Ahora más que nunca se necesita de los líderes del grupo, por lo que el uruguayo tendrá que cargar con la responsabilidad de alentar emocionalmente al resto. El capitán felino viene de anotar y estar entre los mejores calificados de la U.

Mediocentro: Juan Brunetta – Tras mucha novela, el argentino se quedó, aun cuando sigue sonando su posible partida. Contra San Luis puso una asistencia y fue uno de los que más tiros hizo hacia el arco con cuatro. Es casi un hecho que se mantendrá como el orquestador para hacer daño.

Extremo izquierdo: Diego Sánchez – Posiblemente lo veamos repetir como inicial ya que fue el mejor calificado del equipo tras convertir una anotación. Creó una oportunidad y disparo una vez a puerta, además aportó en el tema defensivo con cuatro recuperaciones.

Extremo derecho: Diego Laínez – Las opciones son Factor u Ozziel Herrera, quien participó como falsó ‘9’ la jornada pasada por la falta de un centro delantero. El menor de los Laínez podría sacarle ventaja a su colega, ya que ante los potosinos tuvo el mayor número de ocasiones creadas con seis.

Delantero: Rodrigo Aguirre – Tras haber cumplido su sanción por expulsión, el uruguayo volvería al campo desde el inicio, así que Ozziel Herrera tendría que esperar su oportunidad para ingresar de relevo. El Búfalo cargará con la responsabilidad de liderar el ataque sin haber otro ‘9’ en las filas.

Fernando Gorriarán | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Tigres (4-2-3-1)



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco, Vladimir Loroña

Mediocampistas: Nando Gorriarán, Juan Brunetta, César Araújo

Delanteros: Diego Laínez, Rodrigo Aguirre, ‘Chicha’ Sánchez

La posible alineación de Querétaro (4-2-3-1)

Alí Ávila | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Carlo García, Mateo Coronel

Delanteros: Waldo Madrid, Ali Ávila, Enzo Giménez