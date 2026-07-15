La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse a Tijuana

El Mundial 2026 llega a su fin este fin de semana, pero antes dará inicio el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la Jornada 1.

Uno de los primeros enfrentamientos será este jueves 16 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México) entre el Club Tijuana Xoloitzcuintles y Club Tigres UANL desde el Estadio Caliente.

Siendo así, los dejamos con la posible alineación del cuadro de San Nicolas de los Garza para medirse al conjunto fronterizo.

Juan Brunetta tendría mayor protagonismo con la salida de Gignac y la posible salida de Correa | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El 'Patón' se mantiene al resguardo de la portería felina. El histórico portero argentino será guardián un semestre más bajo los tres palos.

LD: Jesús Garza - El joven lateral mexicano se ha hecho de la confianza de Guido Pizarro y se ha adueñado de la posición titular, por lo que se mantendrá en su lugar.

DFC: Joaquim Pereira - Desde su arribo al fútbol se quedó con la titularidad en la central del equipo y a pesar de las dudas sobre su continuidad todo indica que se mantendrá tras la lesión de Jesús Angulo.

DFC: Rómulo Zwarg - El polivalente mediocentro brasileño ha servido de pivote o central acoplándose con Joaquim. Además, aporta liderazgo y buena salida a la zaga defensiva del equipo. Al puro estilo de Pizarro y su excompañero Carioca.

LI: Marco Farfán - Se perdió el semestre pasado por lesión y ahora se perfila para retomar su lugar en el once titular.

MC: César Araújo - El mediocampista uruguayo se ha complementado muy bien con su compatriota Gorriarán y ha sabido ganarse su lugar en el once inicial con trabajo duro.

MC: Fernando Gorriarán - El flamante capitán de los Tigres le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Desde el primer momento, demostró hacer clic con los colores de la 'U' de Nuevo León y es actualmente uno de los consentidos de la afición.

ED: Diego Lainez - La exjoya mexicana es un jugador dinámico y desequilibrante que se adaptó muy bien al estilo de juego de los felinos. Para su mala fortuna se quedó fuera del Mundial 2026 al igual que en 2022, luego de que parecía que iría ambos.

MCO: Juan Brunetta - El Cruz Azul estuvo a su acecho para ficharlo, pero al parecer no se dio y con la salida de André-Pierre Gignac y la posible partida de Ángel Correa a River Plate. Podría tomar un rol más protagonista.

EI: Ozziel Herrera - El joven mexicano ha recibido muchas oportunidades en el equipo, pero sigue sin consolidarse al 100%, por lo que espera poder tener un mejor rendimiento que el semestre pasado.

DC: Rodrigo Aguirre - El 'Búfalo' no tuvo una buena presentación con el equipo auriazul tras su salida de las Águilas. Luego de quedarse fuera del Mundial 2026 sería el encargado de hacer los goles.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Marco Farfán.

Mediocampista: César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delantero: Rodrigo Aguirre.

Así se vería la formación del Club Tijuana (4-4-2)

Portería: José Antonio Rodríguez.

Defensa: Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Adonis Preciado.

Mediocampo: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Yael Padilla.

Delantera: Mourad El Ghezouani, Diego Abreu.

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