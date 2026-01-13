La posible alineación titular del América para enfrentarse al Atlético San Luis

Las Águilas del América vienen de empatar 0-0 ante los Xolos de Tijuana, en un partido carente de emociones, donde la única novedad fue que se estrenó la nueva tecnología que le permitirá a los árbitros detectar fueras de lugar de forma automática.

Esta herramienta se utilizó para invalidad un gol de la 'Pantera' Zúñiga, quien había concretado así la ley del ex, mas el silbante decidió echar el tanto para atrás por un ligero fuera de lugar.

En la fecha número dos, los dirigidos por André Jardine se enfrentarán al Atlético San Luis, en un duelo sumamente especial para Dourado, que se enfrentará a sus ex compañeros esperando propinarles su segunda derrota en este arranque de campaña.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL AMÉRICA ANTE ATLÉTICO SAN LUIS

Luis Malagón | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Guardameta confiable, con personalidad y regularidad bajo los tres palos. Destaca por su seguridad en momentos de presión y por asumir responsabilidad cuando el equipo lo necesita.

Defensa: Sebastián Cáceres – Central con jerarquía, voz de mando y liderazgo natural en la zaga. Su lectura de juego y fortaleza física lo convierten en un pilar constante en la línea defensiva.

Defensa: Ramón Juárez – Canterano comprometido, sólido en lo táctico y con una relación especial con la afición. Su constancia y disciplina lo mantienen siempre como una opción confiable en la defensa central.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – Lateral de recorrido amplio, potencia física y profundidad por banda. Aporta equilibrio defensivo y presencia constante en campo rival.

Lateral derecho: Israel Reyes – Defensor versátil, acostumbrado a adaptarse a distintas funciones. Cumple con solvencia tanto en labores defensivas como en salida con balón controlado.

Pivote: Jonathan Dos Santos – Mediocampista experimentado, ordenado y con criterio para distribuir. Su inteligencia táctica le permite sostener al equipo y dar equilibrio en la zona media.

Mediocentro: Álvaro Fidalgo – Cerebro del equipo, dinámico y preciso. Marca el ritmo del juego, conecta líneas y es constante generador de ventajas desde el mediocampo.

Mediocentro: Érick Sánchez – Interior intenso, con despliegue físico y personalidad. Capaz de aparecer en momentos clave y responder bajo presión.

Mediocentro: Alejandro Zendejas – Jugador desequilibrante por banda, rápido y vertical. Su capacidad para encarar y generar peligro lo convierte en una amenaza permanente para cualquier defensa.

Delantero: Allan-Saint Maximin – Atacante explosivo, talentoso en el uno contra uno y con recursos técnicos que pueden romper partidos. Cuando encuentra confianza, marca diferencias claras.

Delantero: Brian Rodríguez – Ofensivo versátil, con movilidad y capacidad para asociarse. Puede adaptarse a distintos roles y aportar profundidad en el último tercio.

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-1-3-2)

Portero: Luis Malagón

Defensas: Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez, Alex Zendejas

Delanteros: Allan-Saint Maximin, Brian Rodríguez

Así se vería la formación del Atlético de San Luis (5-3-2)

Portero : Andrés Sánchez

: Andrés Sánchez Defensas : Román Torres, Robson Bambu, Juanpe Ramírez, Cata Domínguez, Juan Sanabria

: Román Torres, Robson Bambu, Juanpe Ramírez, Cata Domínguez, Juan Sanabria Centrocampistas : Benjamín Galdamés, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge

: Benjamín Galdamés, Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge Delanteros: Joao Pedro, Sebastián Pérez Bouquet

