La posible alineación titular del América para enfrentarse al Puebla

Luego de caer frente a las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional, llegó el momento de darle la vuelta a la página para el Club América, quien visitará este viernes 20 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc al Puebla en búsqueda de tres puntos que lo regresen a una mejor posición en la clasificación general del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los azulcremas necesitan sí o sí dejar atrás el mal trago y comenzar a plantear este encuentro, mismo que en el papel puede ser sencillo por el mal accionar de los Enfranjados este certamen, además de que en casa no suelen sacar buenos dividendos contra los de André Jardine, al grado de tener ya nueve partidos sin conocer la derrota.

La posible alineación del América vs Puebla

POR: Luis Ángel Malagón - El momento por el que atraviesa este hombre no es nada alentador. Se le ve timorato, dudoso en salidas y con poquísimo protagonismo dentro del campo. Habrá que ver si mejora.

LD: Kevin Álvarez - El partido de este jugador frente a las Chivas fue desastroso por donde se le mire. Pérdidas de balón absurdas, malas decisiones y cero eficiencia. Jugará porque pareciera que no hay competencia interna.

DFC: Israel Reyes - La central americanista está segura con este hombre. Siempre empuja, muerde al rival y en partidos sencillos como el que están por enfrentar, nunca tiene mayores inconvenientes.

DFC: Sebastián Cáceres - Mismo caso el del uruguayo, siendo el bastión americanista desde la zaga. Falla poco y eso es suficiente para que el América genere confianza desde su zona baja, porque vaya que se necesita.

LI: Cristian Borja - Tuvo un partido en el que con la pelota en los pies no tuvo inconvenientes, pero al frenar rivales se le complicó. Estará en el siguiente duelo porque comúnmente lo hace de buena forma.

ED: Isaías Violante - Este juvenil tuvo un partido para el olvido, contacto con la pelota casi nulo y al parecer Alejandro Zendejas podría volver pronto, así que sus minutos podrían estar por terminarse.

MCD: Rodrigo Dourado - Contra el Rebaño no encontró el camino, tal fue así que salió al arrancar la segunda mitad para cederle su lugar a Erick Sánchez. Las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas.

MCD: Jonathan Dos Santos - Perdió la marca en el primer cabezazo de Diego Campillo para el gol, además de verse siempre disminuido por la marca del 'Oso' González o Govea. Veremos cómo sale en un juego más afable.

EI: Brian Rodríguez - Este señor lo entregó todo contra las Chivas. Se le vio desesperado y con mucho ímpetu, pero su equipo no lo acompañó. Tendrá sed de venganza y los poblanos podrán ser sus víctimas.

MCO: Raphael Veiga - El brasileño podría ver sus primeros minutos como titular en Liga MX y es que al tener un partido hasta cierto punto a modo, le serviría para acoplarse a sus compañeros y a lo que le viene.

DC: Henry Martín - Dicen que ya hay reconciliación con André Jardine, por lo que ahora tendrá que comerse sus palabras y buscar goles, que eso es prácticamente para lo que lo necesita el equipo.

Así se vería la posible alineación del Puebla (4-3-3)

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Navarro, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz

Mediocampistas: Luis Gabriel Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar

Delanteros: Edgar Guerra, Emiliano Gómez, Esteban Lozano

Así se vería la posible alineación del América (4-5-1)

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Jonathan Dos Santos, Brian Rodríguez, Víctor Dávila

Delanteros: Henry Martín