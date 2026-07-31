La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Girona

El Arsenal se prepara para un nuevo ensayo de preparación de cara a una exigente temporada 2026/27. Este sábado 1° de agosto visita al Girona en Montilivi buscando continuar con la puesta a punto.

Con varios futbolistas sumándose a la pretemporada, Arteta define un once que tendrá cambios a lo largo de los 90' para ir probando a diferentes jugadores.

La posible alineación del Arsenal vs Girona

POR - Kepa Arrizabalaga: El arquero español parte como suplente de David Raya, pero este tipo de amistosos son una buena oportunidad para demostrar que puede responder cuando el equipo lo necesite.

DFC - Cristhian Mosquera: El español destaca por su potencia física, su velocidad su y capacidad para salir jugando con el balón.

DFC - Marli Salmon: Con solo 17 años, es uno de los grandes proyectos de la cantera del Arsenal. Ya ha debutado con el primer equipo y Arteta sigue dándole minutos en pretemporada para acelerar su crecimiento.

DFC - Riccardo Calafiori: El italiano ofrece una enorme versatilidad, ya que puede desempeñarse como central o lateral izquierdo con el mismo nivel. Su calidad en la salida desde atrás y agresividad para anticipar lo convierten en un recurso muy valioso.

LI - Piero Hincapié: Tras disputar el Mundial con Ecuador, el defensor se incorporó hace pocos días a la concentración del Arsenal en Girona. El club apostó fuerte por él al comprarlo de forma definitiva al Leverkusen en 40 millones de euros.

MC - Myles Lewis-Skelly: La 2026/27 debería ser la temporada de despegue del canterano, ya consolidado como una de las mayores promesas del club. Tiene personalidad, calidad y una enorme inteligencia táctica.

Arsenal FC Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

MC - Christian Nørgaard: El danés aporta equilibrio y liderazgo en el mediocampo. Tras varios años siendo una pieza clave en la Premier League, tiene un rol secundario en este Arsenal, pero siempre dispuesto a aportar lo suyo.

MCO - Max Dowman: Un mediapunta muy creativo, con excelente conducción y visión de juego, considerado uno de los mayores talentos de la academia gunner.

MCO - Ethan Nwaneri: El internacional juvenil inglés ya sabe lo que es marcar con el primer equipo y viene de anotar en el amistoso a puerta cerrada frente al MK Dons. Esta gira puede ser decisiva para ganarse un lugar fijo en la rotación de Arteta.

EI - Christos Tzolis: El extremo griego es otro de los refuerzos incorporados este verano. Debutó de manera oficiosa con una asistencia frente al MK Dons y llega con la expectativa de aportar desequilibrio, velocidad y gol por el sector izquierdo.

DC - Gabriel Jesus: El brasileño será la referencia ofensiva y tendrá una nueva oportunidad para demostrar que sigue vigente. Corre por detrás de Gyokeres y Haavertz, pero tiene el talento suficiente para pelear por un lugar.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: Kepa

Defensas: Cristhian Mosquera, Marli Salmon, Ricardo Calafiori, Piero Hincapié

Mediocampistas: Myles Lewis-Skelly, Christian Nørgaard

Mediapuntas: Ethan Nwaneri, Max Dowman, Christos Tzolis

Delanteros: Gabriel Jesus

Así se vería la formación del Girona (4-5-1)

Girona Fc V Athletic Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Krapyvytsov

Defensores: A. Martinez, Lopez, Yaakobishvili, Moreno

Mediocampistas: Beltran, Martin; Camara, Misehouy, Gil

Delantero: Vanat.