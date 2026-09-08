La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Feyenoord

La pelota en la Champions League comienza a rodar este martes, pero el estreno del Barcelona llegará el miércoles, cuando reciba al Feyenoord en el Camp Nou. Los culés vienen de golear 5-0 al Valencia como visitantes y suman 17 tantos en cuatro partidos de LaLiga. Ahora buscarán trasladar ese buen momento a Europa y los neerlandeses serán el primero de los ocho desafíos en la fase de liga.

La posible alineación del Barcelona

Rodri, Barcelona | Eric Alonso/GettyImages

POR: Joan García - Ya tiene tres vallas invictas en cuatro fechas y el objetivo pasará por mantener esa racha en la Champions. Tiene el plus de una buena lectura para salir lejos del área que le permite al Barça defender muchos metros por delante de su arco.

LD: Xavi Espart - Una de las sorpresas de la temporada. El canterano, en teoría, iba a pelear por minutos, pero terminó por convertirse en la opción principal de Flick para el lateral derecho. Una de sus cualidades pasa por pasar a jugar por adentro para colaborar con los dos centrales en defensa y evitar que los rivales pasen al área.

DFC: Gerard Martín - Sabe corregir y eso es muy importante. Si se adelanta muchos metros y deja algun espacio, vuelve rápido para defender y encontrar el mano a mano contra el rival. Se conectó bien con Pau Cubarsí y forman una dupla de centrales sólida.

DFC: Pau Cubarsí - Es el líder de la zaga con apenas 19 años. Tiene una proyección impresionante y siempre está acertado en sus decisiones. Contra el Valencia, salió a los 62 minutos porque Flick quería cuidarlo justamente para el partido de Champions.

LI: Jules Koundé - La lesión de Eric García, que igualmente tenía que cumplir una fecha de sanción, le da la chance de volver al once. El lateral perdió terreno en este arranque y ahora tiene una oportunidad para reclamar nuevamente un lugar en el lateral.

MC: Rodri - Un experimentado de la Champions y también de los volantes. Le da más jerarquía a un mediocampo que ya la tenía de sobra. Recupera y conduce y formó la sociedad con Pedri sin mayores complicaciones.

MC: Pedri - Con Rodri detrás, ganó más libertad para adelantarse y, como si no fuera poco, lo coronó con un gol en Valencia. Esa idea de juego puede repetirse contra el Feyenoord, sobre todo luego de los elogios de Flick en la conferencia posterior al partido de liga. Prágmatico en las jugadas, no se deja llevar por la adrenalina de los partidos y eso es fundamental.

MCO: Fermín López - Tiene toda la confianza en sí mismo de cara a lo que viene. Llega después de marcar un gol y dar dos asistencias el domingo. Ya suma cuatro goles en LaLiga y buscará tenerlos también en la Champions. Buena elección de Flick para la sociedad de ataque con Lamine Yamal y Anthony Gordon.

ED: Lamine Yamal - Es una caja de sorpresas. En la previa del fin de semana estaba con molestias y, de repente, el domingo dio un espectaculo de fútbol. Estuvo a nada de un hat-trick el fin de semana, pero el tercer gol fue anulado. Quizás se le de el miércoles.

EI: Anthony Gordon - A problemas, soluciones. Cuando el Barça empieza a complicarse para conseguir espacios en ataque, Gordon está ahi para buscarle la vuelta. Su única deuda es la del gol, que la compensa con su colaboración activa para que los demás los realicen. Uno de los mejores fichajes de este mercado.

DC: Raphinha - Está reconvertido a nueve y está cumpliendo con todas las expectativas y, de hecho, superándolas. Insiste constantemente para poder generar peligro en área rival y llega a la Champions como el máximo goleador de LaLiga, con seis tantos.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Rodri, Pedri

Mediapuntas: Fermín, Anthony Gordon, Lamine Yamal

Delantero: Raphinha

Así se vería la formación del Feyenoord (4-1-2-3)

Luciano Valente, Feyenoord | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Tjark Ernst

Defensores: Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol

Mediocampistas: Charles Vanhoutte

Mediapuntas: Oussama Targhalline, Gjivai Zechiël

Delantero: Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente.

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