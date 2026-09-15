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Sports Illustrated

La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Racing de Santander

El Barça quiere mantener su comienzo perfecto en LaLiga ante uno de los ascendidos
Daniel Szwarc|
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONA
FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONA | JOSE JORDAN/GettyImages

El Barcelona llega a esta jornada como líder de LaLiga después de ganar sus cinco primeros partidos y de vencer 4-2 al Levante en su última presentación. El Racing de Santander, por su parte, también llega con buenas sensaciones tras derrotar 2-1 al Alavés.

A continuación, el probable el posible once de Hansi Flick.

La posible alineación del Barcelona vs Racing de Santander

POR - Joan García: Titular en todos los partidos de esta Liga, mantuvo su valla invicta en tres de cinco presentaciones.

LD - Eric García: Viene de cumplir una gran tarea ante Levante y pese a contar con Jules Koundé como alternativa natural, Flick sigue inclinándose por el campeón del mundo.

DFC - Pau Cubarsí: Con 19 años es la voz de mando de la defensa culé. Sabe anticipar y leer las jugadas, lo que le permite tomar riesgos y jugar lejos del área propia.

DFC - Gerard Martín: Sufrió un golpe en la nariz que lo obligó a ser reemplazado ante Levante, pero de no mediar inconvenientes, volvería a ocupar el puesto en la zaga central.

LI - Xavi Espart: Titular en las cinco jornadas, el canterano marcó el primer gol de su carrera abriendo el resultado frente al Levante cuando recién comenzaba el partido. Suma dos asistencias y se convirtió en una alternativa ofensiva cada vez más importante desde el lateral izquierdo.

MC - Rodri: Su presencia le da al mediocampo una jerarquía que el Barcelona necesitaba para controlar los partidos. El español fue titular ante Levante y completó los 90 minutos, formando el eje junto a Pedri y Fermín.

Rodri (FC Barcelona) seen in action during LaLiga EA SPORTS
Rodri (FC Barcelona) seen in action during LaLiga EA SPORTS | SOPA Images/GettyImages

MC - Pedri: El canario sigue siendo el encargado de darle sentido a la circulación del Barcelona. Ya suma un gol y una asistencia en LaLiga y, después de comenzar el curso con una participación más controlada, acumula 286 minutos en cuatro partidos.

MC - Fermín López: Su producción ofensiva lo convirtió en una de las principales amenazas que llegan desde segunda línea. Lleva cuatro goles y dos asistencias en cuatro partidos de LaLiga, números que explican por qué Flick continúa apostando por él incluso con Dani Olmo disponible.

ED - Lamine Yamal: El extremo atraviesa un momento extraordinario. Marcó dos veces ante Levante, incluido un penalti, y ya suma seis goles en LaLiga, igualando a Raphinha en lo más alto de la tabla de goleadores del Barcelona.

DC - Raphinha: El brasileño es el máximo goleador del Barcelona en la temporada con seis tantos en LaLiga, pero a su rol de anotador le suma una increíble capacidad para asistir. Ante Levante fueron dos los pases gol que dio para abrir el marcador.

EI - Anthony Gordon: Su velocidad le permite atacar tanto desde la izquierda como desde posiciones más centrales. Generoso con el equipo, retrocede para colaborar en la recuperación y aplica su potencia y despliegue en la presión alta.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García
Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart
Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín López
Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Así se vería la formación del Racing de Santander (4-2-3-1)

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27
Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Julen Agirrezabala
Defensores: Jorge Salinas, Facundo González, Manu Hernando, Álvaro Mantilla
Mediocampistas: Matteo Prati, Iván Martín
Mediapuntas: Iñigo Vicente, Sergio Canales, Pablo García
Delantero: Yassir Zabiri

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Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

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