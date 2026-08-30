La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Rayo Vallecano

Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes 31 de agosto en el Camp Nou por la tercera fecha de LaLiga. El conjunto de Hansi Flick ganó sus dos primeros partidos ante Elche y Athletic Club, mientras que el Rayo acumula una derrota y un empate en el comienzo del campeonato.

A continuación, el posible once de Hansi Flick.

La posible alineación del Barcelona vs Rayo Vallecano

POR - Joan García: El arquero aún no ha recibido goles en sus dos primeros partidos. La llegada de Dominik Livaković aumenta la competencia, pero el ex-Espanyol continúa siendo la primera opción de Flick.

LI- Eric García: de central, de lateral o hasta de mediocentro, siempre dispuesto a colaborar con el equipo. Frente a Athletic ocupó el costado derecho, dejando en el banco a Jules Koundé.

DFC - Pau Cubarsí: Después de descansar en el estreno ante Elche, volvió al once frente a Athletic y cumplió una destacada tarea siendo el líder de la defensa.

DFC - Gerard Martín: El canterano es una alternativa importante por su capacidad para jugar en diferentes posiciones de la defensa. Es uno de los que busca consolidarse en el primer equipo, pero sus actuaciones cada vez le dan mayor confianza.

LI - Xavi Espart: su evolución es una de las historias interesantes del comienzo de temporada. El joven formado en La Masia fue titular en las dos primeras jornadas y mostró que puede adaptarse a distintos roles defensivos; ante Athletic volvió a formar parte del once jugando los 90'.

MC - Pedri: ante Athletic recibió entre líneas y filtró el pase para que Raphinha convirtiera en el 1-0. Maneja el ritmo del equipo y cuando acelera, el Barça encuentra su mejor versión.

FC Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

MC - Marc Bernal: ofrece equilibrio en la mitad del campo y una salida limpia que le permite a Pedri jugar más adelantado. En la temporada pasada tuvo una participación limitada por las lesiones, por lo que este inicio de curso representa una oportunidad importante para su consolidación.

ED - Lamine Yamal: el más desequilibrante del equipo fue el que más ocasiones de gol generó en el último partido y el que más veces pateó al arco. Cada vez que toca la pelota, el estadio se enciende.

MCO - Fermín López: su comienzo de temporada está siendo especialmente productivo. Marcó dos veces en el triunfo ante Elche y volvió a convertir frente a Athletic para sellar el 2-0.

EI - Anthony Gordon: el fichaje procedente de Newcastle está demostrando que no le pesa jugar con la camiseta azulgrana. Debutó oficialmente entrando desde el banco ante Elche y dio dos asistencias en apenas cinco minutos; frente a Athletic fue titular y volvió a dejar buenas sensaciones en su primera aparición desde el inicio en LaLiga.

DC - Raphinha: el brasileño marcó dos goles en la primera jornada y volvió a convertir frente a Athletic, alcanzando los tres goles en dos jornadas. En un rol más posicional, sigue marcando diferencias.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Mediocampistas: Pedri, Marc Bernal

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon

Delantero: Raphinha

Así se vería la formación del Rayo Vallecano (4-1-4-1)

FriendlyFeyenoord Rotterdam v Rayo Vallecano | ANP/GettyImages

Portero: Dani Cárdenas

Defensores: Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernández, Joël Vertrouwd

Mediocampista: Randy Nteka

Mediapuntas: Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García

Delantero: Sergio Camello