La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Sevilla

El Barcelona visita al Sevilla este sábado 19 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga, antes del parón de selecciones. El conjunto de Hansi Flick llega con puntaje perfecto después de seis victorias consecutivas, mientras que los andaluces también atraviesan un buen momento tras vencer al Deportivo en Riazor.

A continuación, el posible once de Hansi Flick para tratar se llevarse la victoria ante el equipo sevillista.

La posible alineación del Barcelona vs Sevilla

POR - Wojciech Szczęsny: La lesión de Joan García le abre la puerta al polaco para ocupar el arco culé. Ingresó en el entretiempo frente al Racing y, pese al error que permitió el segundo gol visitante, Flick le mantiene la confianza.

LD - Eric García: Puede jugar tanto de lateral como de central, dándole a Flick una solución muy útil para armar la defensa. En lo que va de LaLiga suma cuatro partidos como titular y 289 minutos en campo.

DFC - Pau Cubarsí: El central de 19 años es el jugador del Barcelona con más pases registrados en LaLiga, una muestra de su capacidad para salir jugando con balón dominado desde el fondo. Viene de descansar ante Racing y en su lugar jugó Christensen.

DFC - Gerard Martín: Cinco partidos y 405 minutos en esta LaLiga para el canterano, todos ellos como titular. Poco a poco se va consolidando en el equipo titular de Flick.

LI - Xavi Espart: El canterano se convirtió rápidamente en una pieza habitual para Flick y ya acumula cinco titularidades en LaLiga. A su aporte defensivo le agregó producción en ataque con un gol y dos asistencias, además de liderar al equipo en intercepciones.

MC - Fermín López: Cada vez que pisa el área rival, genera peligro. Suma cuatro goles y dos asistencias en cinco partidos de LaLiga y participó directamente en seis tantos, cifras que explican su peso dentro de la rotación de Flick.

MC - Rodri: Orden, recuperación y equilibrio para el equipo. Suma cinco partidos de Liga y 266 minutos desde su llegada, aunque solo tres titularidades, mientras continúa aumentando progresivamente su participación.

MC - Pedri: El encargado de conectar al equipo. Cuando acelera, el ataque toma otra forma.

ED - Lamine Yamal: Después de marcar frente al Racing alcanzó los siete goles en seis jornadas de LaLiga. Desequilibrante como ningún otro, es el as de espadas del equipo.

DC - Raphinha: El brasileño llega a Sevilla como máximo goleador del campeonato. Su hat-trick ante Racing con dos penaltis incluidos elevó su cuenta a nueve tantos en seis partidos, consolidándose como la principal referencia ofensiva del Barça.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACING | LLUIS GENE/GettyImages

EI - Anthony Gordon: El inglés aporta velocidad, potencia y capacidad para atacar espacios, pero su principal producción hasta ahora llegó desde la creación. En cinco partidos de LaLiga suma cuatro asistencias y se convirtió en el máximo asistidor del Barcelona en el torneo.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Arquero: Wojciech Szczęsny

Defensores: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Mediocampistas: Fermín López, Rodri, Pedri

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Así se vería la formación del Sevilla (4-4-2)

Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Arquero: Odysseas Vlachodimos

Defensores: José Ángel Carmona Iglesias, Kike Salas, Diego López, Gabriel Suazo

Mediocampistas: Miguel Sierra, Lucien Agoumé, Fofana, Correia

Delanteros: Kévin Denkey Stassin, Isaac Romero

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