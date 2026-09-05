La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Valencia

Valencia y Barcelona se enfrentan este domingo en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga 2026/27. El conjunto local necesita reaccionar después de sumar apenas un punto en sus tres primeras presentaciones, mientras que el Barça llega con puntaje perfecto tras vencer a Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano.

A continuación, el probable el posible once de Hansi Flick.

La posible alineación del Barcelona

POR - Joan García: El exarquero del Espanyol se ha consolidado rápidamente como la primera opción de Flick y todavía mantiene el respaldo del entrenador pese a la llegada de Dominik Livaković. Ante Rayo tuvo 3 paradas en 5 disparos a puerta.

LD - Jules Koundé: El dueño del lateral derecho. Frente a Rayo incluso llegó a marcar un gol que finalmente fue anulado, pero su sociedad con Lamine por esa banda es una de las armas principales del Barça para llegar con peligro al área rival.

DFC - Pau Cubarsí: Con apenas 19 años, el campeón del mundo ya es el líder absoluta de la defensa blaugrana. De gran técnica, sabe jugar con el balón pero por sobre todas las cosas, sabe cómo defender lejos del área con grandes espacios por detrás.

DFC - Andreas Christensen: Luego de una temporada marcada por la lesión en su rodilla, el danés poco a poco va recuperando protagonismo. Titular ante Rayo, completó el 97% de los pases de forma correcta, aunque perdió la mitad de los duelos aéreos.

LI - João Cancelo: El canterano Xavi Espart venía haciendo un gran trabajo en el lateral izquierdo, pero todo indica que el portugués volverá a estar desde el arranque.

MC - Rodri: La gran novedad del posible once. El gran fichaje procedente del Manchester City debutó con el Barça entrando ante Athletic y volvió a tener minutos frente a Rayo, por lo que Mestalla podría ser el escenario de su primera titularidad como azulgrana.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

MC - Pedri: El futbolista encargado de darle pausa, ritmo y claridad a la circulación del Barcelona. Ya demostró su influencia en este comienzo de temporada y ante Rayo fue titular antes de dejar su lugar a Cancelo en el tramo final.

MCO - Dani Olmo: Su capacidad para aparecer entre líneas y llegar al área le ofrece a Flick una variante distinta a la de los extremos. Fue titular contra Rayo y si bien no asistió, generó dos grandes chances de gol.

ED - Raphinha: El brasileño está atravesando un comienzo de temporada espectacular. Marcó dos veces ante Rayo, llegó a cinco goles en tres jornadas y se convirtió en el máximo goleador de LaLiga en este inicio de campeonato.

EI - Lamine Yamal: El principal foco de desequilibrio del Barça. Ante Rayo hizo un doblete y alcanzó los 50 goles oficiales con el Barcelona, además de convertirse en el jugador más joven en alcanzar esa cifra en el fútbol español.

DC - Karim Adeyemi: El alemán aporta una velocidad extraordinaria, además de poder actuar por cualquiera de las bandas o como delantero centro. Flick lo conoce bien y sabe cómo explotarlo.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: João Cancelo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Rodri, Pedri

Mediapuntas: Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal

Delantero: Karim Adeyemi

Así se vería la formación del Valencia (5-3-2)

Valencia Cf V Ud Levante - La Liga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Stole Dimitrievski

Defensores: José Luis Gayà, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Arnau Martínez, Pablo Maffeo

Mediocampistas: Pepelu, Filip Ugrinić, Javi Guerra

Delanteros: Ryūnosuke Sato, Hugo Duro