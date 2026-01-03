La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Espanyol

El próximo sábado 3 de enero, el RCDE Stadium abrirá sus puertas para una nueva edición del clásico de Cataluña. El Espanyol arrancará el año ubicado en la quinta posición de LaLiga, con la ilusión de reafirmar su buen momento frente a un Barcelona que llega como líder y con la misión clara de mantenerse en lo más alto de la tabla.

Los derbis siempre se juegan con un pulso distinto. El contexto pesa menos que la emoción, y el talento suele multiplicarse cuando el escenario lo exige. En este tipo de partidos, los futbolistas determinantes suelen elevar su nivel, mientras que otros encuentran la noche ideal para dejar huella y cambiar su propia historia.

Por eso, el ambiente promete intensidad, orgullo y tensión de principio a fin. Un duelo cargado de identidad, imposible de ignorar para cualquier aficionado al fútbol. Estas son las posibles alineaciones con las que ambos equipos saltarán a la cancha:

Hansi Flick Press Conference For Fc Barcelona - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Espanyol

POR: Joan García – El arquero continúa como dueño del arco. Su fiabilidad bajo palos y buen manejo con los pies le dan calma al equipo desde el inicio de la jugada.

LD: Jules Koundé – Fijo en el costado derecho. El francés ofrece una mezcla sólida de rigor defensivo y salida clara desde el fondo, aportando equilibrio en ambas fases.

DFC: Pau Cubarsí – El joven formado en casa se consolida como líder de la defensa. Su madurez, lectura del juego y precisión para romper líneas con pases lo vuelven una pieza clave en el sistema.

DFC: Gerard Martín – Ante la necesidad de ajustes en la zaga, aparece en el once para acompañar a Cubarsí. Su perfil zurdo y versatilidad le permiten adaptarse al eje defensivo y sostener una línea adelantada.

LI: Alejandro Balde – Profundidad y potencia por la banda izquierda. Su velocidad marca diferencia tanto para corregir en defensa como para proyectarse con peligro al ataque.

Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

MCD: Eric García – Se perfila como mediocentro defensivo. Su inteligencia táctica y buen primer pase ayudan a ordenar al equipo y a dar libertad a los interiores.

MC: Frenkie de Jong – Con la ausencia de Pedri por una sobrecarga en el sóleo izquierdo, el neerlandés asume el control del mediocampo. Su conducción y capacidad para manejar los tiempos lo hacen fundamental.

ED: Lamine Yamal – Desequilibrio constante por el sector derecho. Su talento en el uno contra uno y atrevimiento son recursos clave para generar peligro.

MCO: Raphinha – El brasileño se mueve con libertad por zonas interiores. Aporta intensidad sin balón y amenaza con su disparo de media distancia.

EI: Marcus Rashford – Fuerza y verticalidad desde la izquierda. Su potencia y velocidad lo convierten en una opción permanente para atacar espacios y romper defensas.

DC: Ferran Torres – El ‘Tiburón’ se perfila como referencia ofensiva. Su movilidad, capacidad para arrastrar marcas y momento goleador lo mantienen por delante de Lewandowski en la pelea por el puesto.

Fc Barcelona V Ca Osasuna - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde

Mediocampistas: Eric García, Frenkie de Jong

Medios Ofensivos: Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford

Delantero: Ferran Torres

Cómo se vería la alineación del Espanyol (4-5-1)

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali

Centrocampistas: Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito, Urko González, Dolan

Delantero: Roberto

Los derbis tienden a ser partidos de alto voltaje, en donde cada jugador busca brindar su mejor actuación para así llenar de orgullo a la afición y acercar al equipo a la victoria, más allá de las aspiraciones reales que tienen ambos clubes a lo largo del año.

