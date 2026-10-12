La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Galatasaray

Galatasaray y Barcelona se ven las caras este martes 13 de octubre en Estambul por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los azulgranas debutaron con una goleada 5-1 sobre el Feyenoord en el Camp Nou y llegan en un momento extraordinario: suman 11 partidos sin perder en todas las competiciones y ganaron sus ocho partidos de LaLiga.

Hansi Flick repetiría casi el mismo once que goleó al Getafe, con la vuelta de Pedri al mediocampo.

La posible alineación de Barcelona vs Galatasaray

POR - Joan García: Se lesionó el menisco de la rodilla derecha al resbalarse ante el Racing, pero no necesitó cirugía y aprovechó el parón para recuperarse. Volvió con el arco en cero ante el Getafe y se prepara para una noche que seguramente será exigente.

LD - Jules Koundé: Cerró la goleada ante el Getafe con un gol a los 73 minutos tras un pase de Lamine Yamal. Rápido para defender a campo abierto y con experiencia en Champions, tendrá por su sector a un Leão que vive del uno contra uno.

DFC - Eric García: Dejó la concentración de España por unas molestias en la rodilla, pero todo quedó en un susto. Es el que más ordena la salida desde atrás: ante el Getafe dio más de cien pases y casi no falló ninguno.

DFC - Gerard Martín: Reconvertido de lateral a central, se consolidó en la zaga de Flick. Zurdo, rápido y con buena lectura para anticipar, deberá estar atento a los movimientos de Osimhen al espacio.

LI - Xavi Espart: Una de las apariciones de La Masia en esta temporada. Fue titular ante el Getafe y apunta a sumar su primera gran noche europea.

MC - Rodri: Orden, equilibrio y una experiencia en la Champions que pocos futbolistas del mundo tienen. Ante el Feyenoord manejó los tiempos del mediocampo y en Estambul será la brújula para calmar el partido cuando el estadio apriete.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Judit Cartiel/GettyImages

MC - Pedri: Entró en el segundo tiempo ante el Getafe para dosificar su carga y vuelve al once para la noche europea. En el debut ante el Feyenoord asistió a Raphinha en el tercer gol.

ED - Lamine Yamal: Fue la figura del debut europeo: hizo un gol de tiro libre y dio dos asistencias en la goleada sobre el Feyenoord. Ante el Getafe sumó otro pase de gol. Es el futbolista que hace diferente a este Barcelona.

MCO - Dani Olmo: Su llegada al área desde segunda línea es un recurso clave para Flick. Juega en espacios reducidos y aparece por sorpresa, aunque deberá cuidarse con las tarjetas: vio la amarilla en los dos últimos partidos.

EI - Anthony Gordon: Llega encendido. Abrió el marcador ante el Getafe a los dos minutos y viene de una gran ventana con Inglaterra, con goles ante España, Chequia y Croacia. Su velocidad al espacio y su intensidad a la hora de presionar son decisivas.

DC - Gabriel Jesus: Entró desde el banco ante el Feyenoord y marcó de cabeza el 5-1, tras un centro de Yamal. Ante el Getafe repitió con el 2-0. Más allá del gol, presiona, baja a asociarse y le da movilidad al ataque.

Así se vería la formación de Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart

Mediocampistas: Rodri, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon

Delantero: Gabriel Jesus

Así se vería la formación de Galatasaray (4-2-3-1)

Galatasaray v Kasimpasa - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Portero: Uğurcan Çakır

Defensores: Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Jakobs

Mediocampistas: Lucas Torreira, Mario Lemina

Mediapuntas: Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Rafael Leão

Delantero: Victor Osimhen

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