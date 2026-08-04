La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse a la Juventus

Chelsea y Juventus se enfrentan este miércoles 5 de agosto en el marco de un amistoso de preparación. El estadio Kai Tak de Hong Kong será el escenario en el que ambos equipos busquen dar un nuevo paso hacia su mejor forma de cara al inicio de la competencia oficial.

Los ingleses vienen de caer por 2 a 1 ante Tottenham en un duelo disputado en Sydney, mientras que la Vecchia Signora llega invicta en su pretemporada con triunfos ante Niza y Standard Lieja y una igualdad sin tantos frente a Basilea.

A continuación, las posibles alineaciones de los dos conjuntos.

La posible alineación del Chelsea vs Juventus

POR - Robert Sánchez: El español volvería a ocupar el arco después de haber alternado minutos durante la gira asiática. Con la llegada del belga Penders, debe sostener el nivel para poner en un aprieto a Xabi.

LD - Marco Palestra: El italiano continúa adaptándose al fútbol inglés y su nuevo equipo tras llegar este verano desde Atalanta. En los amistosos anteriores mostró personalidad para proyectarse al ataque y cada partido le sirve para seguir entendiendo los movimientos del sistema del nuevo entrenador.

DFC - Josh Acheampong: El joven de 20 años sigue confirmando que es uno de los canteranos con mayor proyección del club. Su polivalencia para actuar como central o lateral le ha permitido sumar muchos minutos durante esta pretemporada.

DFC - Levi Colwill: Ya es una de las referencias de la defensa blue pese a su juventud. Zurdo, con una excelente salida de balón y muy sólido en los duelos, es parte de la columna vertebral del equipo.

LI - Jorrel Hato: Con la salida de Cucurella, el neerlandés tiene el enorme desafío por delante de adueñarse del lateral izquierdo. Frente al Tottenham disputó más de una hora y dejó detalles de la calidad y serenidad que lo llevaron a consolidarse tan joven en el Ajax.

MC - Roméo Lavia: El belga empieza a dejar atrás los problemas físicos que marcaron las últimas temporadas. Ante Tottenham volvió a mostrarse muy participativo en la circulación del balón y el cuerpo técnico espera que recupere su mejor nivel cuanto antes.

MC - Moisés Caicedo: El ecuatoriano regresa al once después de haber tenido descanso tras el Mundial. Es uno de los futbolistas más importantes del equipo por su capacidad para recuperar balones, sostener el mediocampo y dar equilibrio en las transiciones.

Chelsea Pre-Season Tour to Australia | Darren Walsh/GettyImages

ED - Estêvão: Atraviesa un gran momento en la gira. Marcó el único gol frente al Tottenham y volvió a demostrar por qué está considerado como una de las mayores promesas del fútbol mundial, desequilibrando constantemente por la banda derecha.

MCO - Cole Palmer: Sigue siendo el futbolista alrededor del cual gira el ataque del Chelsea. En el amistoso anterior fue uno de los más activos entre líneas, asociándose continuamente con João Pedro y Estêvão para generar las mejores ocasiones del equipo.

EI - Pedro Neto: El portugués aporta un perfil diferente al ataque gracias a su velocidad y capacidad para romper al espacio. Después de perderse algunos compromisos recientes, buscará recuperar ritmo competitivo y volver a ser una pieza importante en la rotación ofensiva.

DC - João Pedro: El brasileño llega como uno de los futbolistas más destacados de la pretemporada. Después de firmar un hat-trick frente a Western Sydney Wanderers, volvió a ser titular contra Tottenham y continúa perfilándose como la principal referencia de área de los azules.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marco Palestra, Josh Acheampong, Levi Colwill, Jorrel Hato:

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Romeo Lavia

Mediapuntas: Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación de la Juventus (3-4-1-2)

FBL-ITA-FRIENDLY-JUVENTUS-NICE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly

Mediocampistas: Zeki Çelik, Manuel Locatelli, Douglas Luiz, Andrea Cambiaso

Mediapuntas: Edon Zhegrova, Jérémie Boga

Delantero: Arkadiusz Milik