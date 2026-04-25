La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Leeds

Wembley se viste de fiesta este domingo para definir a uno de los cuatro semifinalistas de la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del planeta. De un lado estará el Chelsea, que buscará arrancar el interinato de Calum McFarlane de la mejor manera, mientras que frente a ellos estará el Leeds de Daniel Farke, que intentará alcanzar la gloria por primera vez en más de 50 años.

La posible alineación del Chelsea

POR: Robert Sánchez - Con gran presencia aérea y reflejos rápidos, promedia 3 atajadas por partido.

LD: Malo Gusto - Rápido y ofensivo, es clave en las transiciones y aporta gran participación en los centros.

DFC: Wesley Fofana - Fuerte físicamente, posee buen anticipo y se destaca por los duelos individuales; se destaca por el juego aéreo en el fondo.

DFC: Jorrel Hato - Es un central más técnico, tiene una salida limpia desde la última línea y una lectura táctica más amplia.

LI: Marc Cucurella - Es mas dinámico en juego y aporta tanto en defensa como en ataque, rápido para el retroceso del equipo y la recuperación.

MC: Romeo Lávia - Es el encargado de ordenar al equipo desde la base. Su presencia permite que el equipo encuentre pausas cuando el partido lo pide.

MC: Moisés Caicedo - Tiene un promedio de recuperaciones destacado, con una intensidad necesaria para sostener la base táctica del equipo.

ED: Pedro Neto - Extremo más explosivo, regateador, posee gran superioridad técnica en el uno contra uno.

MCO: Enzo Fernández - Conector ofensivo. Más adelantado que en otros tramos de la temporada, pisa zonas de remate y prueba desde media distancia.

Chelsea v Manchester United - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

EI: Cole Palmer - Enganche más creativo, preciso técnicamente, es clave en asistencias y en la pelota parada.

DC: Joao Pedro - Referente en la delantera de los Blues, se destacada por su movilidad, definición y eficacia en el área rival.

Así se vería la alineación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Marc Cucurella, Jorrel Hato, Wesley Fofana, Malo Gusto

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Roméo Lavia

Volantes ofensivos: Pedro Neto, Enzo Fernández, Cole Palmer

Delantero: João Pedro.

Así se vería la alineación del Leeds (3-4-1-2)

Bournemouth v Leeds United - Premier League | Malcolm Bryce/GettyImages

Portero: Karl Darlow

Defensas: Pascal Struijk, Jaka Bijol, Joe Rodon

Mediocampistas: James Justin, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle

Volante ofensivo: Brenden Aaronson

Delanteros: Lukas Nmecha y Dominic Calvert-Lewin.