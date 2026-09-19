La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Bournemouth

El Liverpool vuelve a la Premier League este domingo, cuando viaje al sur de Inglaterra para enfrentar al Bournemouth. Los Reds llegan luego de eliminar al Tottenham de la Carabao Cup y con un invicto de ocho partidos en todas las competiciones. Los Cherries, por su parte, hicieron su debut en la Europa League y vencieron 2-1 a la Real Sociedad el jueves.

La posible alineación del Liverpool vs Bournemouth

Ronald Araujo, Tottenham | Michael Regan/GettyImages

POR: Alisson Becker - Los Cherries tienen delanteros que atacan rápido por lo que va a tener que afinar su atención y dejar atrás el descanso que tuvo contra el Tottenham. Lleva dos vallas invictas en lo que va de la temporada.

LD: Ronald Araújo - Dejó muchos espacios libres en el partido contra el Fulham asi que, en caso de ser titular en la visita al Bournemouth, va a tener que cuidar sus espaldas.

DFC: Jérémy Jacquet - Tiene el aguante suficiente para perseguir a los rivales cuando recorren su área y buen criterio para saber cuando intervenir. Uno de los refuerzos destacados para esta temporada de los Reds.

DFC: Virgil van Dijk - Es el que decide dónde se para toda la zaga. Llega descansado luego de su ausencia en la Carabao Cup y va a tener el desafío de cuidar que Evanilson no se escapo por ningun espacio.

LI: Milos Kerkez - Vuelve a una cancha que conoce y mucho, y lo hace bajo las órdenes del entrenador que impulsó su mejor versión en el Bournemouth. El reencuentro puede devolverle parte del fútbol que todavía no exhibió de manera regular en el Liverpool.

MC: Alexis Mac Allister - Está en su mejor momento. Viene de hacer un gol y dar una asistencia contra el Tottenham y con el objetivo de renovar su contrato en los Reds. Forma una sociedad espectacular con Dominik Szoboszlai y es un jugador que está tanto en defensa como en ataque.

MC: Dominik Szoboszlai - Al igual que Mac Allister, está en todos lados. Esta temporada está animandose más a pasar al ataque y está teniendo su recompensa. Cuando el equipo pasa a una posición defensiva retrocede para evitar que la zaga tenga más dolores de cabeza.

ED: Cody Gakpo - Está en el sector derecho, pero se muestra mucho más desde adentro como opción de pase para entrar al área rival. Está recuperado de su molestia y lo demostró en sus últimas presentaciones.

MCO: Florian Wirtz - Todavía no tuvo un partido brillante en lo que va de la temporada. Se muestra como opción de pase, corre por la zona de ataque, pero todavía le falta definir o que esas acciones generen algún tipo de peligro.

EI: Bradley Barcola - Su primera titularidad en la Premier quedó lejos de lo esperado, pero su ingreso contra el Tottenham mostró una versión mucho mas parecida a la que se veía en el PSG. Le falta resolver mejor la jugada cuando está frente a frente con el arquero rival.

DC: Alexander Isak - Empezó con tres goles en la Premier y después una seguidilla sin marcar. El delantero va a tener que volver a esa faceta de los primeros partidos si no quiere quedarse atrás en su posición.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensores: Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

Mediapuntas: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola

Delantero: Alexander Isak

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Justin Kluivert, Bournemouth | David Ramos - UEFA/GettyImages

Portero: Dorde Petrovic

Defensores: Adam Smith, Adrien Truffert, James Hill, António Silva

Mediocampistas: Alex Scott, Tyler Adams

Mediapuntas: Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Rayan

Delantero: Evanilson