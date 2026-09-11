La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Fulham

El Liverpool se quedó con la victoria en su debut en la Champions League 2026/27 contra el Atlético de Madrid y ahora retoma su calendario de la Premier League como anfitrión del Fulham.

Los Reds suman cinco puntos en la tabla de la liga inglesa, con dos empates y un triunfo contra el Ipswich. Ahora, los dirigidos por Andoni Iraola buscarán extender su racha ganadora en la fecha 4.

La posible alineación del Liverpool vs Fulham

Florian Wirtz, Liverpool | Michael Regan/GettyImages

POR: Alisson Becker - A diferencia del partido del miércoles, el Fulham va a requerir que esté atento a las llegadas y a los rebotes que puedan quedar en el área cuando ataquen. La idea es que no pierda el foco incluso si su equipo esté dominando el partido.

LD: Ronald Araújo - Le bastaron dos partidos nada más para quedarse con el puesto y es que el defensor mostró una muy buena versión desde su llegada a Inglaterra. Su aporte puede exceder ampliamente el trabajo defensivo.

DFC: Jérémy Jacquet - Quedó bien parado después de tener que defender los sucesivos ataques del Atleti, en especial de Julián Álvarez. Cumple aunque los partidos se compliquen y en cada encuentro va mostrandose más seguro de sí mismo.

DFC: Virgil van Dijk - La defensa de los Reds suele estar muy adelantada en los partidos y eso le da más trabajo a van Dijk que da como último hombre. Para eso, tiene que elegir muy bien cuándo anticipar y cuidar que Jacquet no quede mal posicionado.

LI: Milos Kerkez - Hay puntos a mejorar, sobre todo porque juega cerca del límite entre agresividad y distracción que es lo que le jugó en contra en el gol de Marcos Llorente en la Champions. Tiene que encontrar el sano equilibrio para que no le pasen por encima.

MC: Alexis Mac Allister - Tenía que mostrar que sigue siendo el Alexis de siempre y lo consiguió con el gol de la victoria el miércoles. Ahora va a tener que aprovechar ese envión cerca del área sin abandonar su trabajo en la recuperación.

MC: Dominik Szoboszlai - Está en todos lados. Defiende, recupera, va al ataque y hace goles. Está atravesando un comienzo de temporada excelente y es, posiblemente, el futbolista de más influencia del Liverpool.

ED: Cody Gakpo - Su mejor respaldo es la sociedad con Alexandar Isak. Gakpo entiende cuándo quedarse con las marcas para liberar al sueco y eso puede ser útil al enfrentarse a una defensa que cuida espacios cortos.

MCO: Florian Wirtz - Para mejorar necesita regularidad y espacio para la generación de jugadas. El Fulham puede ser una buena oportunidad para esto, aunque tendrá que verse si los minutos se lo permiten.

EI: Víctor Muñoz - Ya hizo su debut en la Premier y ya marcó un gol. La lesión de Bradley Barcola le puede dar lugar a tener más partidos de titular. Es muy rápido, por lo que obliga a que el rival retroceda y eso abra espacios para que Wirtz o Mac Allister avancen también.

DC: Alexander Isak - Es el goleador del equipo en la liga inglesa con tres tantos y llega con la deuda pendiente de no haber marcado contra el Colchonero. De todas formas, cuando no hace goles, participa con sus compañeros y se muestra como opción de pase.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensores: Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

Mediapuntas: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Víctor Muñoz

Delantero: Alexander Isak

Así se vería la formación del Fulham (4-2-3-1)

Timothy Castagne, Fulham | Richard Pelham/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensores: Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson

Mediocampistas: Shea Charles, Alex Iwobi

Mediapuntas: Oscar Bobb, Josh King, César Palacios

Delantero: Gonzalo García

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE