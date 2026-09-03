La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Ipswich

El Ipswich y el Liverpool se enfrentan este viernes 4 de septiembre en el partido que abre la tercera fecha de la Premier League 2026/27. El equipo de Andoni Iraola empató sus dos primeros encuentros ante el Newcastle y el Nottingham Forest, mientras que los locales comenzaron el campeonato con un triunfo frente al Sunderland y luego cayeron ante el Manchester United.

A continuación, el posible once del técnico español para lograr su primera victoria en el campeonato.

La posible alineación del Liverpool vs Ipswich

POR - Alisson Becker: El brasileño continúa siendo una de las grandes referencias del equipo y su experiencia es especialmente importante en el proceso de adaptación al nuevo ciclo de Iraola. Ante Nottingham Forest no tuvo su mejor actuación, cometiendo el penal de uno de los tantos del rival.

LD - Jeremie Frimpong: Su velocidad y vocación ofensiva le permiten ocupar prácticamente toda la banda, una característica que encaja con la idea de un Liverpool agresivo. Titular ante el Forest, aún puede dar mucho más si se tiene en cuenta lo que mostraba en el Leverkusen.

DFC - Jérémy Jacquet: El francés llegó este verano desde Rennes y afronta su primera temporada en Anfield después de disputar 21 partidos de Ligue 1 durante la campaña 2025/26. Con 20 años, es una apuesta a futuro pero también una realidad.

DFC - Virgil van Dijk: Liderazgo, juego aéreo y presencia en el fondo. En 2025/26 disputó los 38 partidos de Premier League y aportó 6 tantos. En este nuevo ciclo, se requerirá mucho de él.

LI - Milos Kerkez: El húngaro es rápido, intenso y agresivo para atacar el costado por la banda izquierda. Viene de ser reemplazado a los 70' en el empate en Anfield.

MC - Alexis Mac Allister: Un mediocampista completo y de enorme jerarquía. Fue titular ante Forest y jugó 77 minutos antes de dejar su lugar a Trey Nyoni; en 2025/26 terminó con 37 partidos de Premier League, dos goles y cuatro asistencias.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

MC - Dominik Szoboszlai: Autor del agónico gol del empate ante el Newcastle en la primera fecha, contra el Forest casi marca el gol del triunfo con un tiro libre que pasó junto al palo. Hoy por hoy, el mejor futbolista del equipo de Iraola.

ED - Cody Gakpo: Su capacidad para jugar abierto o aparecer por dentro le ofrece a Iraola diferentes alternativas durante los ataques. Fue decisivo ante Forest al asistir a Isak para el 1-1 antes de ser reemplazado por Ngumoha.

MCO - Florian Wirtz: Talento para recibir entre líneas, asociarse en espacios reducidos y generar ventajas cerca del área. Ante Forest marcó un gol que fue anulado por fuera de juego y luego asistió a Víctor Muñoz para el 2-2 definitivo.

EI - Víctor Muñoz: El español no tardó nada en adaptarse a su nuevo equipo y comenzó a pagar con goles la confianza en él depositada. Un gol suyo selló la igualdad en la jornada anterior.

DC - Alexander Isak: La principal referencia de ataque. El sueco viene de anotar en la última jornada y poco a poco vuelve a ser ese delantero temible que se vio en Newcastle.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensores: Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai

Mediapuntas: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Víctor Muñoz

Delantero: Alexander Isak

Así se vería la formación del Ipswich (4-2-3-1)

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Portero: Kjell Scherpen

Defensores: Dara O'Shea, Issa Diop, Jacob Greaves, Leif Davis

Mediocampistas: Saša Lukić, Marcelino Núñez

Mediapuntas: Daizen Maeda, Julio Enciso, Abdul Fatawu

Delantero: Emersonn

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