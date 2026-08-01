La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Leeds

Liverpool y Leeds se enfrentan este sábado 1° de agosto en un nuevo encuentro de preparación para la temporada 2026/27. El equipo de Andoni Iraola tendrá su tercer y último partido en tierras estadounidenses luego de superar tanto al Sunderland como al Wrexham en sus anteriores presentaciones.

Los de Daniel Farke, por su parte, llegan al duelo tras superar al Sunderland por 1 a 0 en New Jersey. Previamente, habían caído por 3 a 2 ante el Wrexham.

A continuación, las posibles alineaciones titulares de cada uno de los equipos.

La posible alineación del Liverpool vs Leeds

POR - Giorgi Mamardashvili: El georgiano continúa acumulando minutos en esta pretemporada aprovechando la ausencia de Alisson. Seguro bajo los tres palos y muy dominante en el juego aéreo, ha dejado buenas sensaciones en los amistosos disputados hasta ahora.

LD - Jeremie Frimpong: El neerlandés sigue adaptándose al sistema de Andoni Iraola tras su llegada este verano. Es veloz, desequilibrante y cuenta con capacidad para incorporarse al ataque.

DFC - Mor Talla Ndiaye: El joven central tuvo que asumir protagonismo antes de lo previsto tras la lesión de Joe Gomez frente a Sunderland. Volvió a responder con personalidad pese a su falta de experiencia y busca seguir aprovechando cada oportunidad que recibe.

DFC - Luke Chambers: Aunque su posición natural es la de lateral izquierdo, su polivalencia le permite actuar también como central. Una nueva ocasión para seguir demostrando que puede convertirse en una alternativa útil para el primer equipo.

LI - Konstantinos Tsimikas: El griego es un jugador muy valorado en el plantel gracias a su experiencia. Va de atrás en la pelea del puesto con Kerkez.

MC - Curtis Jones: Formado en la academia red, busca recuperar protagonismo en el Liverpool. Frente a Wrexham ingresó en la segunda parte para aportar equilibrio y mayor control en el mediocampo.

MC - Dominik Szoboszlai: El húngaro, que viene de tener una de las mejores temporadas de su carrera, está siendo uno de los futbolistas más destacados de la gira estadounidense. Marcó un gol frente a Sunderland y siempre inquieta con su pegada.

Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season Friendly | Dustin Satloff/GettyImages

ED - Joshua Abe: Con apenas 16 años, es una de las grandes promesas de la cantera. Fue titular contra Wrexham en su primera aparición desde el inicio con el primer equipo y dejó muy buenas sensaciones gracias a su velocidad y desparpajo.

MCO - Harvey Elliott: Con 23 años, viene de tener una experiencia a préstamo en el Aston Villa. Asistió a Kieran Morrison en el triunfo frente a Sunderland y volvió a manejar gran parte del juego ofensivo ante Wrexham.

EI - Rio Ngumoha: El extremo inglés atraviesa un gran momento. Amenaza permanente para cualquier defensa, marcó el único gol del triunfo contra Wrexham. Viene aprovechando cada oportunidad que se le presenta.

DC - Jason Koumas: El delantero galés sigue sumando minutos con el primer equipo en una pretemporada muy importante para su crecimiento. Ante Sunderland anotó uno de los goles del 4-2 y frente a Wrexham volvió a mostrarse participativo, generando ocasiones y asociándose bien con Elliott y Abe.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Mor Talla Ndiaye, Luke Chambers, Konstantinos Tsimikas

Mediocampistas: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai

Mediapuntas: Joshua Abe, Harvey Elliott, Rio Ngumoha

Delantero: Jason Koumas

Así se vería la formación del Leeds (4-5-1)

Leeds United v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly | Dustin Satloff/GettyImages

Portero: Alex Cairns

Defensas: Jayden Bogle, Sebastiaan Bornauw, Joe Rodon, Tarik Muharemović, Gabriel Gudmundsson

Mediocampistas: Dan James, Ethan Ampadu, Anton Stach, Harry Wilson

Delantero: Dominic Calvert-Lewin