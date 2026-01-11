La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Barnsley

El Liverpool hace una pausa en su lucha por la Premier League para recibir este lunes en Anfield al Barnsley, equipo que lucha por la permanencia en la League One (tercera división).

Hay 57 puestos de diferencia entre ambos clubes en la pirámide del fútbol inglés, pero los 'Reds' no pueden confiarse: la temporada pasada sufrieron una eliminación humillante ante el Plymouth Argyle en esta misma competición.

El equipo de Arne Slot llega en una racha de 10 partidos invicto (5 victorias, 5 empates), logrando estabilizar el barco tras un periodo de crisis. Sin embargo, los tres empates consecutivos recientes obligan a buscar una victoria convincente para recuperar sensaciones.

Por su parte, el Barnsley vive una temporada complicada, marchando 17º en su liga. Los 'Tykes' no ganan desde hace cuatro partidos y sufren mucho fuera de casa (solo dos victorias en sus últimas 12 salidas), aunque llegarán descansados tras no jugar desde el día de Año Nuevo.

Arsenal v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La posible alineación del Liverpool vs Barnsley

POR: Giorgi Mamardashvili - El guardameta georgiano recibe la oportunidad en la copa. Será su momento para demostrar por qué el Liverpool apostó por él y dar descanso a Alisson.

LD: Calvin Ramsay - El joven escocés regresa al once titular. Ante las lesiones de Bradley y la necesidad de rotar, su proyección ofensiva será clave ante un rival que se encerrará.

DFC: Joe Gomez - El líder de la zaga. Su experiencia y polivalencia son vitales para organizar una defensa inédita y evitar despistes ante los contragolpes del Barnsley.

DFC: Andrew Robertson - El veterano lateral se reconvierte a central (o lateral izquierdo cerrando) para este duelo. Su jerarquía es innegociable para guiar a los jóvenes a su alrededor.

LI: Milos Kerkez - Energía inagotable. El húngaro repite en el once para ofrecer profundidad constante por la banda izquierda y desgastar al lateral rival.

Fulham v Liverpool - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

MC: Trey Nyoni - La joya de la cantera. El mediocentro recibe una oportunidad de oro para mostrar su talento y capacidad de distribución en el escenario más grande.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo pone la pausa y el control. Su presencia en el medio campo asegura que el equipo no pierda el orden pese a la juventud de sus compañeros.

ED: Jeremie Frimpong - Velocidad pura. Actuando más adelantado de lo habitual, el carrilero buscará romper la defensa del Barnsley con su desborde y capacidad de llegar a línea de fondo.

MCO: Curtis Jones - El creador de juego. Con libertad de movimientos por el centro, Jones será el encargado de filtrar pases y conectar con el delantero.

EI: Rio Ngumoha - El debutante ilusionante. El joven extremo tendrá la chance de deslumbrar a Anfield con su regate y atrevimiento en el uno contra uno.

DC: Federico Chiesa - La referencia ofensiva. El italiano necesita minutos y goles para recuperar confianza; su movilidad será una pesadilla para los centrales de League One.

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero : Giorgi Mamardashvili

: Giorgi Mamardashvili Defensas : Calvin Ramsay, Joe Gomez, Andrew Robertson, Milos Kerkez

: Calvin Ramsay, Joe Gomez, Andrew Robertson, Milos Kerkez Mediocampistas : Trey Nyoni, Alexis Mac Allister

: Trey Nyoni, Alexis Mac Allister Volantes ofensivos : Jeremie Frimpong, Curtis Jones, Rio Ngumoha

: Jeremie Frimpong, Curtis Jones, Rio Ngumoha Delantero: Federico Chiesa

Así se vería la formación del Barnsley (4-2-3-1)

El Barnsley intentará resistir con un bloque bajo y aprovechar la velocidad de sus atacantes, aunque llega con la baja sensible de Luca Connell por suspensión.

Portero : Aidan Mahoney

: Aidan Mahoney Defensas : Barry Cotter, Maël de Gevigney, Marc Roberts, Josh Earl

: Barry Cotter, Maël de Gevigney, Marc Roberts, Josh Earl Mediocampistas : Adam Phillips, Matthew Bland

: Adam Phillips, Matthew Bland Medios Ofensivos : Fábio Jaló, Georgie Kelly, David McGoldrick

: Fábio Jaló, Georgie Kelly, David McGoldrick Delantero: Davis Keillor-Dunn

Un partido donde el Liverpool está obligado a ganar con comodidad, pero donde la juventud de su alineación podría dar esperanzas a un Barnsley que no tiene nada que perder.