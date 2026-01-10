Liverpool vs Barnsley: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este lunes 12 de enero se llevarán a cabo la Tercera Ronda de la FA Cup desde el Anfield donde se enfrentarán el Liverpool FC y Barnsley por un puesto en la siguiente fase de la competición.

Los dirigidos por Arne Slot acumulan tres empates de manera seguida, por lo que tienen la responsabilidad de sacar un resultado favorable ante el cuadro de la Tercera División de Inglaterra.

A continuación, te compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Barnsley?

Ciudad: Liverpool

Fecha: lunes 12 de enero

Horario: 14:45 horas (Estados Unidos), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Barnsley en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión ESPN SelectfuboTVESPN App México Sin transmisión HBO Max Éspaña Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Arsenal 0-0 E Premier League Fulham 2-2 E Premier League Leeds 0-0 E Premier League Wolves 2-1 V Premier League Tottenham 1-2 V Premier League

Últimos cinco partidos del Barnsley

Rival Resultado Competición Wigan 1-1 E Football League One Lincoln City 0-2 D Football League One Mansfield 2-3 D Football League One Exeter City 3-0 D Football League One Leyton Orient 3-2 V Football League One

Últimas noticias del Liverpool

Los Reds tuvieron una actuación que combinó calidad con determinación, y podría decirse que se merecieron más de un punto ante Arsenal.



El juego acabaría sin goles, pero la racha invicta del equipo de Arne Slot ahora es de 10 partidos en todas las competiciones y se mantienen ocho puntos por detrás del Manchester City y el Aston Villa, que ocupan el segundo lugar, en la tabla de la Premier League.



Últimas noticias del Barnsley

Jackson Smith will link up with Grimsby Town for the remainder of the 2025/26 campaign following a stint of emergency loan spells at Blundell Park 🤝



Best of luck, Jacko! ❤️ pic.twitter.com/vNiPqa5VQg — Barnsley FC (@BarnsleyFC) January 8, 2026

El Barnsley anunció que Jackson Smith se unirá a Grimsby Town para el resto de la campaña 2025/26 después de un período de préstamos de emergencia en Blundell Park.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz.

Delanteros: Hugo Ekitike.

Barnsley

Portero: Murphy Cooper.

Defensas: Maël Durand, Jack Shepherd, Tennai Watson, Luca Connell.

Centrocampistas: Adam Phillips, Josh Earl, Patrick Kelly.

Delanteros: Davis Keillor-Dunn, David McGoldrick, Fabio Jalo.

Pronóstico SI

El conjunto de Liverpool se enfrentará a un equipo de la Tercera División de Inglaterra y debe ganar con autoridad después de varios encuentros en donde no ha podido demostrar la calidad de su plantel.

Liverpool 3-0 Barnsley.