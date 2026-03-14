La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Tottenham

En uno de los encuentro más atractivos de la 30° jornada de la Premier League, Liverpool y Tottenham se enfrentarán en Anfield Road en la previa de las revanchas de ambos por Premier League.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los Reds para este compromiso programado a las 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México) y 17:30 horas (España).

La posible alineación del Liverpool vs Tottenham

PO: Giorgi Mamardashvili - La lesión de Allison le abrió la posibilidad de jugar al ex-Valencia y en el encuentro ante Galatasaray se lució con tres atajadas que evitaron una caída más abultada en Turquía.

LD: Jeremie Frimpong - El ex-Leverkusen no viene teniendo una temporada soñada producto de las lesiones y la falta de regularidad. Presente en la caída ante los Wolves por Premier, vuelve a tener su chance.

DFC: Ibrahima Konaté - El socio natural de Van Dijk en la zaga. Su potencia física y velocidad para corregir lo hacen ideal para defender lejos del arco, algo habitual en el sistema de Liverpool.

DFC: Virgil van Dijk - Capitán y jefe de la defensa. Lidera al equipo en despejes y duelos aéreos ganados, además de ser el encargado de ordenar la última línea en cada salida desde el fondo.

LI: Milos Kerkez - Ha disputado 27 de las 29 jornadas de Premier League esta temporada, consolidándose como el lateral izquierdo titular. Además de su despliegue físico, aportó un gol y una asistencia en la campaña. Con 4 amarillas, deberá cuidarse de una posible sanción.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League - Molineux | Nick Potts - PA Images/GettyImages

MC: Ryan Gravenberch - Titular inamovible, es el que aporta equilibrio en un equipo con marcado estilo ofensivo. Su zancada larga y su capacidad para romper líneas lo convierten en una de las principales vías de progresión del equipo.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo con Argentina es el cerebro del mediocampo red. Su precisión en el pase y su lectura táctica le permiten marcar el ritmo del equipo y conectar defensa con ataque.

MCO: Dominik Szoboszlai - Mediocampista de gran recorrido, capaz de aportar intensidad en la presión y calidad en el último pase. Su potente disparo desde media distancia y su precisión en balón parado son armas habituales del Liverpool.

ED: Mohamed Salah - El egipcio ya no es el de la temporada pasada y sus número lo reflejan. Aún así, sigue siendo de los jugadores más peligrosos de la Premier y el Tottenham es de sus víctimas predilectas.

EI: Cody Gakpo - Ha participado en 27 encuentros de Premier League, con 6 goles y 3 asistencias en la campaña. Suele partir desde la izquierda para cerrar hacia el centro y buscar el remate, una jugada que suele ser sumamente efectiva para el neerlandés.

DC: Hugo Ekitiké - Ante la lesión de Isak, el ex-Frankfurt tuvo que asumir el peso de la responsabilidad ofensiva y mal no lo ha hecho. 11 goles para él en 26 partidos de Premier y un total de 16 en la temporada.

Así se vería la formación de Liverpool (4-3-3)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai,

Delanteros: Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké

Galatasaray v Liverpool - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Así se vería la formación de Tottenham (3-4-4)

Portero: Guglielmo Vicario.

Defensas: Radu Dragusin, Kevin Danso, James Rowswell.

Centrocampistas: Pedro Porro, Pape Sarr, Archie Gray, Souza.

Delanteros: Randal Kolo Muani, Dominic Solanke, Xavi Simmons.