La posible alineación titular del Manchester City para enfrentar al K-League All Stars

El Manchester City y, sobre todo, Enzo Maresca, dejaron atrás el debut de la pretemporada y ahora se preparan para el segundo desafío de la gira asiática.

Luego del empate, que terminó con derrota por penales contra el Inter de Milán en Hong Kong, los Citizens viajarán a Seúl para enfrentar al K-League All Stars, el equipo de las estrellas de la liga de Corea del Sur. El DT todavía no cuenta con la totalidad de la plantilla, dado que muchos futbolistas siguen de vacaciones luego de disputar el Mundial. La buena noticia es que para este encuentro recupera a Rúben Dias, Matheus Nunes y Omar Marmoush.

La posible alineación del Manchester City vs K-League All Stars

Manchester City | Eurasia Sport Images/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El arquero va a tener que mostrarse con más confianza luego de un debut con algunas salidas inseguras contra el Inter. Más allá de eso, respondió cuando le tocó intervenir y atajó un penal en la tanda.

LD: Rico Lewis - Juega mejor cuando abandona el lateral y aparece por adentro. De hecho, el sábado fue más cuando pisó la mitad de la cancha, pero todavía tiene que trabajar en vigilar mejor el espacio que deja a sus espaldas.

DFC: Rúben Dias - El portugués se incorpora a la gira luego de su participación mundialista y Maresca lo recupera para ordenar una defensa que todavía está en construcción. Va a tener que recuperar el ritmo y acomodarse a un equipo que no suele ser el habitual.

DFC: Josko Gvardiol - Es una oportunidad de redimirse luego de un inicio agridulce. Fue un buen generador de juego desde el fondo, pero fue uno de los responsables del empate de los nerazzurri.

LI: Rayan Aït-Nouri - Entró muy bien Inter y llegó hasta posiciones ofensivas, donde incluso dio un pase que podría haber terminado en gol. El penal errado no debería ser un problema que le persiga en lo que viene.

MC: Mateo Kovacic - Fue uno de los más incisivos del City en el Mundial, con un 95% de precisión en los pases con la camiseta de la selección de Croacia. Su futuro genera interés fuera de Inglaterra, pero, por ahora, sigue siendo un recurso muy valioso para el equipo.

MC: Matheus Nunes - Apenas jugó dos minutos con Portugal en el Mundial asi que ahora necesita jugar. Maresca lo ratificó entre sus principales opciones por lo que Seúl puede servirle para recuperar seguridad en sí mismo.

MC: Tijjani Reijnders - Su primer amistoso fue discreto y quedó por debajo de lo esperado para ser uno de los más experimentados del once inicial. De todas maneras, el City confía en él y lo declaró intransferible pese a los sondeos externos, como el de la Juventus.

ED: Antoine Semenyo - Fue el mejor contra el Inter, con una asistencia y una jugada individual que estuvo cerquísima del segundo gol. Durante la temporada forma una buena dupla con Erling Haaland y ahora demostró que también puede brillar sin el noruego a su lado.

DC: Omar Marmoush - Llega a Corea luego de un Mundial sin goles ni asistencias con la selección de Egipto. Con la camiseta citizen saca su mejor versión asi que solo quedará demostrar que sigue siendo el delantero que fue en la temporada 2025/26.

EI: Ryan McAidoo - Entró como suplente contra el Inter y sorprendió a todos con el buen nivel que mostró, hasta se ganó elogios del DT. Podría ser el juvenil con mayores chances de sumar minutos durante la temporada.

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Rico Lewis, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Rayan Aït-Nouri

Mediocampistas: Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders

Delanteros: Antoine Semenyo, Omar Marmoush, Ryan McAidoo